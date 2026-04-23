George Simion, președintele AUR: „Ceea ce vedeți la televizor este praf în ochii românilor, în timp ce Azomureș rămâne blocat. Dacă ei nu sunt în stare, să se dea la o parte și să ne lase pe noi”

„Ceea ce vedeți la televizor este praf în ochii românilor. Vor să vândă Hidroelectrica, vor să vândă alte companii profitabile, cheie pentru statul român, așa că au inventat o criză guvernamentală mincinoasă, cap-coadă”, a declarat liderul AUR.

Acesta a subliniat că discuțiile despre moțiune sunt doar un pretext mediatic, fără nicio intenție reală din partea PSD de a schimba guvernarea.

„Nu există nicio intenție a PSD-ului de a părăsi guvernarea și de a-l da jos pe Ilie Bolojan. Nu vor iniția nicio moțiune de cenzură, pentru că foarte mulți vorbesc la televiziuni și ridică subiectul ăsta. Ne tot întreabă pe noi: „dar veți vota?” Ce să votăm?”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a arătat că, în timp ce se discută despre crize politice, guvernul ignoră complet problemele reale din economie, inclusiv situația de la Azomureș.

„În loc să fie acolo unde contează, la Azomureș, la CE Oltenia, la Mangalia, la Șantierul Naval, ei fac o joacă din asta și un balet, pentru scena publică românească”, a spus acesta.

George Simion a atras atenția că, deși România are resursele necesare, lipsa de decizie a guvernului duce la situații absurde în economie.

„Este imposibil ca noi, o țară cu rezerve serioase de gaze naturale, să importăm îngrășăminte chimice. Nu este voie să se întâmple acest lucru într-o țară guvernată. Din păcate, România nu este guvernată în acest moment”, a declarat liderul AUR.

În acest context, președintele AUR a cerut o decizie clară și rapidă la nivel guvernamental pentru repornirea Azomureș și pentru direcționarea gazului românesc către industrie.

„Fie că dă 60 de milioane, fie că dă 120 de milioane, ar trebui să avem un ministru al Energiei care să se hotărască cât mai repede pentru binele angajaților de la Azomureș și de mâine începând, gazul românesc onshore și offshore, să ajungă la poarta Azomureș pentru ca oamenii să muncească, pentru că nu-și doresc să plece peste hotare”, a afirmat Simion.

În final, Simion a acuzat blocajul de la vârful guvernării și lipsa de asumare în gestionarea economiei.

„Avem gaz, avem combinatul, ne lipsește conducerea. E ocupată să-și dea demisia. Dacă ei nu sunt în stare, să se dea la o parte și să ne lase pe noi.”, a declarat pereședintele AUR George Simion.