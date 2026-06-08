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Ce condiții pune PSD Guvernului Tomac. Anunțul lui Daniel Zamfir

PSD pune condiții Guvernului Tomac, a anunțat luni liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir.
Ce condiții pune PSD Guvernului Tomac. Anunțul lui Daniel Zamfir
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
08 iun. 2026, 11:03, Politic
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Liderul senatorilor social-democrați a declarat că PSD nu va vota Guvernul Tomac, dacă acesta intenționează să majoreze taxele.

„Dacă Eugen Tomac are de gând să mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul PSD. Dacă va favoriza multinaționalele, nu va beneficia de sprijinul PSD (…). Trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază”, a declarat senatorul la RFI.

Daniel Zamfir spune ce așteaptă PSD de la premierul desemnat, Eugen Tomac: „În primul rând, așteaptă să vadă echipa guvernamentală propusă, pentru că de la bun început să vă spun că noi nu putem accepta orice nume în Guvernul Tomac”.

Daniel Zamfir spune că PSD așteaptă să vadă programul guvernamental: „Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea IMM-urilor românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul PSD”.

Daniel Zamfir subliniază de asemenea că „dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la protejarea persoanelor cu venituri mici și medii, nu va avea sprijinul PSD”.

„Unele nume propuse nu pot fi acceptate de PSD”

Senatorul PSD mai pune o condiție pentru sprijinirea Guvernului Tomac: „Cred că Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare, care să îndrepte din erorile făcute de Guvernul Bolojan și aici mă refer la acea corecție cu privire la CASS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități”.

Social-democratul crede că Eugen Tomac „trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază (…). O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune, categoric”.

Senatorul spune că unele nume de miniștri vehiculate în spațiul public nu pot fi acceptate de PSD: „Luca Niculescu categoric este o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, mi se pare o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv. Și mai sunt categoric și alte persoane. Nu mi se pare în schimb potrivit Bogdan Glăvan. L-am auzit vehiculat în spațiul public. E o persoană cu viziuni profund libertariene”.

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