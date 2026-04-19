Doi bărbați arestați preventiv după o tâlhărie într-o sală de jocuri de noroc din Galați

Doi bărbați, de cetățenie ucraineană și română, de 26 și 41 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru tâlhărie calificată, după ce ar fi comis un jaf într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Galați.

Cei doi au fost reținuți anterior pentru 24 de ore de polițiștii Biroului Investigații Criminale, cu sprijinul structurilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Anchetatorii au stabilit că fapta ar fi avut loc pe 14 aprilie 2026, când cei doi ar fi planificat și pus în executare tâlhăria.