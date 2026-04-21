Prima pagină » Știrile zilei » Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat de Ministerul de Externe după ce Giorgia Meloni a fost insultată la televiziunea rusă

Guvernul italian l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la Roma după ce prezentatorul Vladimir Soloviov a lansat o serie de insulte grave la adresa premierului Giorgia Meloni.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 01:46, Știri externe

Anunțul a fost făcut marți de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani care a spus că reprezentantul Rusiei în Italia a fost convocat. Diplomatul urmează să dea explicații în legătură cu declarațiile „foarte grave și insultătoare” făcute de prezentatorul Vladimir Soloviov la adresa premierului italian. 

Printre apelativele utilizate de Soloviov pentru a o caracteriza pe șefa guvernului de la Roma, se numără: „o rușine pentru rasa umană”, „o bestie sălbatică” și „o idioată cu acte”, relatează AFP

De asemenea, acesta a acuzat-o că și-ar fi trădat alegătorii și aliații politici, făcând referire inclusiv la președintele american Donald Trump. 

„Această Meloni este o creatură fascistă care și-a trădat alegătorii, pentru că a candidat cu sloganuri complet diferite. Trădare este al doilea prenume al ei, l-a trădat chiar și pe Trump, căruia îi jurase anterior credință”, mai spunea Soloviov. 

În replică, biroul Giorgiei Meloni a transmis că astfel de atacuri nu vor schimba direcția Italiei. „Prin însăși natura sa, un propagandist zelos al regimului nu poate da nimănui lecții despre consecvență sau libertate. Dar aceste caricaturi cu siguranță nu ne vor face să schimbăm cursul. Avem o singură busolă: interesele Italiei. Și vom continua să o urmăm cu mândrie, spre marea supărare a propagandiștilor de toate felurile”, a transmis biroul. 

Tot spectrul politic italian s-a unit pentru a condamna insultele prezentatorului rus.

Relațiile dintre Italia și Rusia s-au răcit considerabil după ce Moscova a început Războiul împotriva Ucrainei, în februarie 2022. 

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Un renumit academician rus, aplaudat la scenă deschisă la Moscova când l-a criticat pe Vladimir Putin: „Totul se duce de râpă pentru noi”
Libertatea
Secretul Simonei Halep pentru o formă de invidiat la 34 de ani. Băutura simplă pe care o consumă zilnic
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor