Ucraina a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală a ajuns până în insula Lefkada

Ucraina a cerut scuze oficiale

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a publicat un mesaj oficial în care a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă și a prezentat scuze pentru incidentul produs în apele teritoriale elene, relatează Kyiv Post.

„În urma incidentului în care a fost găsită o dronă maritimă în apropierea insulei grecești Lefkada, partea ucraineană își exprimă recunoștința față de Grecia și poporul grec pentru sprijinul lor neclintit față de țara noastră. Ucraina subliniază angajamentul său față de normele dreptului internațional și principiile siguranței maritime civile. În acest sens, partea ucraineană își cere scuze pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul unor circumstanțe cauzate de agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei”, se arată în mesajul publicat pe X de oficialul ucrainean.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia’s full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Notă de protest din partea Greciei

Declarația a venit ca răspuns la o notă de protest diplomatic transmisă de Grecia. „Nava de suprafață fără echipaj detectată în apele teritoriale grecești reprezenta un pericol grav pentru navigația maritimă și ar fi putut cauza pierderea de vieți omenești nevinovate.Transferul operațiunilor militare în Marea Mediterană, la o distanță mare de teatrul de operațiuni propriu-zis al războiului, pune în pericol securitatea noastră națională și provoacă daune semnificative economiei noastre naționale”, informa Atena.

Incidentul care a declanșat disputa diplomatică a avut loc pe 7 mai, când pescari locali au observat o ambarcațiune de mici dimensiuni aflată în derivă în apropierea insulei Lefkada. Specialiști ai Statului Major al Apărării din Grecia au constatat ulterior că vehiculul transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibili militari.

Scuzele Ucrainei au venit și după ce dronă maritimă a Kievului s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța, determinan evacuare , dar din fericire nefăcând victime.