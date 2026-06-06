Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală a ajuns până în insula Lefkada

Ucraina a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală a ajuns până în insula Lefkada

Guvernul ucrainean a transmis scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucraineană încărcată cu explozibili a fost găsită în derivă în apropierea insulei Lefkada, subliniind totuși angajamentul său față de dreptul internațional și siguranța navigației maritime.
Ucraina a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală a ajuns până în insula Lefkada
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 12:12, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ucraina a cerut scuze oficiale

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a publicat un mesaj oficial în care a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă și a prezentat scuze pentru incidentul produs în apele teritoriale elene, relatează Kyiv Post

„În urma incidentului în care a fost găsită o dronă maritimă în apropierea insulei grecești Lefkada, partea ucraineană își exprimă recunoștința față de Grecia și poporul grec pentru sprijinul lor neclintit față de țara noastră. Ucraina subliniază angajamentul său față de normele dreptului internațional și principiile siguranței maritime civile. În acest sens, partea ucraineană își cere scuze pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul unor circumstanțe cauzate de agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei”, se arată în mesajul publicat pe X de oficialul ucrainean. 

Notă de protest din partea Greciei

Declarația a venit ca răspuns la o notă de protest diplomatic transmisă de Grecia. „Nava de suprafață fără echipaj detectată în apele teritoriale grecești reprezenta un pericol grav pentru navigația maritimă și ar fi putut cauza pierderea de vieți omenești nevinovate.Transferul operațiunilor militare în Marea Mediterană, la o distanță mare de teatrul de operațiuni propriu-zis al războiului, pune în pericol securitatea noastră națională și provoacă daune semnificative economiei noastre naționale”, informa Atena. 

Incidentul care a declanșat disputa diplomatică a avut loc pe 7 mai, când pescari locali au observat o ambarcațiune de mici dimensiuni aflată în derivă în apropierea insulei Lefkada. Specialiști ai Statului Major al Apărării din Grecia au constatat ulterior că vehiculul transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibili militari. 

Scuzele Ucrainei au venit și după ce  dronă maritimă a Kievului s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța, determinan evacuare , dar din fericire nefăcând victime. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia