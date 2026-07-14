Spania își cere scuze după ce un fost premier a declarat că în echipa Franței „nu există jucători francezi”

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că a discutat cu omologul său francez și și-a exprimat scuzele în numele Guvernului de la Madrid.

Acesta a spus că afirmațiile fostului șef de Guvern că sunt „inacceptabile și poartă otrava rasismului și a xenofobiei”.

„Este o chestiune foarte serioasă să folosești culoarea pielii pentru a stabili cine poate fi cetățean și cine nu”, a mai declarat șeful diplomației de la Madrid, potrivit Reuters.

Reacția sa virulentă a venit după ce fostul premier spaniol Mariano Rajoy a transmis într-un articol de opinie că echipa națională a Franței are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”.

Partidul Popular, formațiunea din care provine Mariano Rajoy, prin vocea unui purtător de cuvânt a declarat că a încercat să diminueze amploarea scandalului, declarând că articolul avea o tentă sarcastică.

Declarațiile lui Rajoy au fost condamnate și în Franța, atât de reprezentanți ai guvernului, cât și de opoziție.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat: „Comentariile acestea sunt jalnice. Odată pentru totdeauna: Franța nu are o culoare a pielii. Orice afirmație contrară este un semn de idioțenie, rasism sau o combinație a ambelor.”.

Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale, Julien Odoul, a calificat comentariile fostului premier spaniol drept „scandaloase, rușinoase și deplorabile”.