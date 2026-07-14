Prima pagină » Știrile zilei » Spania își cere scuze după ce un fost premier a declarat că în echipa Franței „nu există jucători francezi”

Spania își cere scuze după ce un fost premier a declarat că în echipa Franței „nu există jucători francezi”

Spania își cere scuze după ce un fost premier a făcut declarații rasiste la adresa echipei naționale Guvernul spaniol și-a cerut scuze Franței după ce fostul prim-ministru Mariano Rajoy a pus la îndoială identitatea franceză a mai multor jucători convocați să reprezinte echipa națională la Campionatul Mondial.
Spania își cere scuze după ce un fost premier a declarat că în echipa Franței „nu există jucători francezi”
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 iul. 2026, 21:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că a discutat cu omologul său francez și și-a exprimat scuzele în numele Guvernului de la Madrid. 

Acesta a spus că afirmațiile fostului șef de Guvern că sunt „inacceptabile și poartă otrava rasismului și a xenofobiei”. 

„Este o chestiune foarte serioasă să folosești culoarea pielii pentru a stabili cine poate fi cetățean și cine nu”, a mai declarat șeful diplomației de la Madrid, potrivit Reuters

Reacția sa virulentă a venit după ce fostul premier spaniol  Mariano Rajoy a transmis într-un articol de opinie că echipa națională a Franței are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”. 

Partidul Popular, formațiunea din care provine Mariano Rajoy, prin vocea unui purtător de cuvânt a declarat că a încercat să diminueze amploarea scandalului, declarând că articolul avea o tentă sarcastică. 

Declarațiile lui Rajoy au fost condamnate și în Franța, atât de reprezentanți ai guvernului, cât și de opoziție.  

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat: „Comentariile acestea sunt jalnice. Odată pentru totdeauna: Franța nu are o culoare a pielii. Orice afirmație contrară este un semn de idioțenie, rasism sau o combinație a ambelor.”. 

Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale, Julien Odoul, a calificat comentariile fostului premier spaniol drept „scandaloase, rușinoase și deplorabile”. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da