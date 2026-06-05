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Incredibil. Reprezintă Italia la Europene, dar a fost respinsă la Bacalaureat din cauza unui 4 la Sport

Tara Dragas, una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale Italiei, a trăit un moment greu de imaginat. În timp ce reprezenta țara la Campionatele Europene de gimnastică ritmică din Bulgaria, sportiva de 19 ani a aflat că nu va fi admisă la examenul de Bacalaureat. Motivul care a stârnit reacții puternice în Italia: o notă de 4 la disciplina Educație Fizică, materia care ar fi trebuit să îi reflecte cel mai bine activitatea sportivă.
Incredibil. Reprezintă Italia la Europene, dar a fost respinsă la Bacalaureat din cauza unui 4 la Sport
Andreea Tobias
05 iun. 2026, 07:08, Sport
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Tara Dragas, membră a echipei naționale italiene de gimnastică ritmică, a aflat că nu va putea susține examenul de Bacalaureat din acest an chiar în timp ce reprezenta Italia la Campionatele Europene de la Varna, Bulgaria.

Sportiva în vârstă de 19 ani a dezvăluit vestea într-o serie de mesaje publicate pe Instagram. Dragas a explicat că, în ciuda eforturilor depuse pentru a îmbina performanța sportivă cu studiile, nu a fost admisă la examenul maturității, scrie Corriere.

„În timp ce săptămâna aceasta eram ocupată să reprezint Italia la Campionatele Europene, am primit o veste pe care nu aș fi vrut să o primesc niciodată: anul acesta nu voi fi admisă la examenele de bacalaureat. Doare, mai ales după ce am încercat ani de zile să conciliez sportul și școala cu maximă dedicație”, a transmis gimnasta.

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Cazul a stârnit controverse după ce tânăra a dezvăluit că admiterea i-a fost compromisă și de nota 4 primită la disciplina Educație Fizică. Sportiva consideră că tocmai această materie ar fi trebuit să reflecte anii de muncă și sacrificiile făcute pentru performanță.

„Admiterea mea a fost compromisă și de un 4 la Discipline sportive, materia care, mai mult decât oricare alta, ar trebui să valorizeze parcursul celor care își dedică viața sportului”, a scris ea.

Tara Dragas a criticat și lipsa de sprijin din partea instituției de învățământ la care este înscrisă ca elevă externă, Institutul Volta din Udine. Potrivit sportivei, în ultimele luni nu a beneficiat de organizarea și susținerea necesare pentru a se pregăti în vederea unui examen atât de important.

În ciuda dezamăgirii, gimnasta spune că nu renunță la planurile sale. Ea va repeta ultimul an de liceu, urmând să susțină Bacalaureatul în 2027 și apoi să își continue studiile universitare.

Performanțele sportive ale Tarei Dragas contrastează puternic cu situația școlară. La Campionatele Europene de gimnastică ritmică din 2026, desfășurate la Varna, sportiva s-a clasat pe locul patru în finala cu mingea și pe locul șapte în concursul individual compus.

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