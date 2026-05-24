Giorgia Meloni „condamnă ferm” atacul nocturn al Rusiei asupra Kievului

Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni a răspuns, duminică, în legătură cu atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea precedentă, relatează AFP.

„Condamn cu fermitate atacul violent rusesc care a lovit din nou infrastructura civilă din Ucraina, cu o escaladare progresivă a amplorii armelor folosite ”, a declarat premierul italian.

Cel puțin patru persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în bombardamente intense rusești efectuate în timpul nopții. Acestea au vizat în special capitala, potrivit autorităților.

Kievul și Moscova au raportat utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik. Aceasta are capacitate nucleară, mai arată sursa.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat zeci de rachete ce se îndreptau spre Kiev. Acestea au avut loc în jurul orei 00:30, ora locală.

În urma atacurilor, Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a raportat pagube la mai multe locuri din oraș. Bombardamentele au vizat inclusiv districtele Obolon, Șevcenko, Holosiiv, Solomiansk, Desna, Darnîța, Dnipro și Podil din Kiev.

Atacul nocturn vine la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un asalt mai amplu în toată țara. El a avertizat inclusiv asupra utilizarii rachetei cu rază medie de acțiune Oreshnik, împotriva Ucrainei.