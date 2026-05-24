Prima pagină » Știrile zilei » Giorgia Meloni „condamnă ferm” atacul nocturn al Rusiei asupra Kievului

Giorgia Meloni „condamnă ferm” atacul nocturn al Rusiei asupra Kievului

Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni „condamnă ferm” atacul nocturn al Rusiei asupra Kievului, în urma căruia cel puțin patru persoane au murit, iar peste o sută au fost rănite.
Giorgia Meloni „condamnă ferm” atacul nocturn al Rusiei asupra Kievului
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
24 mai 2026, 20:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni a răspuns, duminică, în legătură cu atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea precedentă, relatează AFP.

„Condamn cu fermitate atacul violent rusesc care a lovit din nou infrastructura civilă din Ucraina, cu o escaladare progresivă a amplorii armelor folosite ”, a declarat premierul italian.

Cel puțin patru oameni și-au pierdut viața

Cel puțin patru persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în bombardamente intense rusești efectuate în timpul nopții. Acestea au vizat în special capitala, potrivit autorităților.

Kievul și Moscova au raportat utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik. Aceasta are capacitate nucleară, mai arată sursa.

Autoritățile ucrainene au raportat zeci de rachete

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat zeci de rachete ce se îndreptau spre Kiev. Acestea au avut loc în jurul orei 00:30, ora locală.

În urma atacurilor, Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a raportat pagube la mai multe locuri din oraș. Bombardamentele au vizat inclusiv districtele Obolon, Șevcenko, Holosiiv, Solomiansk, Desna, Darnîța, Dnipro și Podil din Kiev.

Atacul nocturn vine la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un asalt mai amplu în toată țara. El a avertizat inclusiv asupra utilizarii rachetei cu rază medie de acțiune Oreshnik, împotriva Ucrainei.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
„Fjord” a intrat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Cristian Mungiu, declarații dure la întoarcerea în România. „Îmi doresc ca statul să își aplice propria lege, doar să își facă treaba”
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia