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Giorgia Meloni vrea să facă alegeri generale mai repede, pe fondul pierderii sprijinului

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni ia în considerare organizarea unor alegeri generale încă din aprilie 2027.
Giorgia Meloni vrea să facă alegeri generale mai repede, pe fondul pierderii sprijinului
Premierul italian Giorgia Meloni. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Sorina Matei
23 iun. 2026, 16:02, Politic
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Prim-ministrul italian Giorgia Meloni ia în considerare convocarea unor alegeri generale încă din aprilie, cu câteva luni înainte de termenul limită impus de sfârșitul anului 2027, potrivit unui raport Bloomberg de marți, care citează persoane familiarizate cu situația.

Meloni este îngrijorată că rata sa de aprobare ar putea scădea și mai mult dacă va amâna votul, se arată în raport.

Alegerile care ar avea loc la sfârșitul anului 2027 ar lăsa, de asemenea, timp limitat pentru ca un nou guvern să aprobe bugetul anual, care trebuie adoptat până la sfârșitul anului.

Prim-ministrul Italiei ar fi discutat această opțiune, printre alte planuri, cu biroul președintelui Sergio Mattarella, care are autoritatea de a dizolva parlamentul și de a convoca noi alegeri.

Meloni s-a confruntat cu presiuni crescânde din martie, când a pierdut un referendum privind reforma justiției.

Înfrângerea a dus la demiterea a trei dintre oficialii săi. De atunci, partidul de extremă dreapta Viitorul Național a crescut în sondaje și a criticat-o pe Meloni pentru adoptarea unor poziții prea centriste.

Meloni și președintele american Donald Trump s-au aflat, de asemenea, într-o dispută publică continuă, care s-a intensificat după recentul summit G7.

Trump a spus că Meloni l-a „implorat” să-i o fotografie pentru a-i ajuta să scadă popularitatea. Meloni a răspuns publicând un videoclip în care a numit afirmațiile „complet fabricate” și a spus că „nici eu, nici Italia nu implorăm vreodată”.

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