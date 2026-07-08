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Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că retragerea mai multor trupe americane din Europa „va depinde de Groenlanda”, dar nu a oferit detalii specifice.
Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
09 iul. 2026, 02:58, Știri externe
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„Nu am luat încă decizia finală. Multe vor depinde de Groenlanda”, a declarat el reporterilor, adăugând că va lua în considerare retragerea trupelor „dacă nu” facem „o înțelegere foarte bună în Groenlanda”, potrivit CNN.

Trump a vehiculat în privat retragerea a până la o treime din trupele americane staționate în prezent în Europa. De asemenea, a vehiculat în mod constant dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei, de care insistă că SUA are nevoie din motive de securitate națională. Și-a exprimat interesul de a cumpăra insula sau de a o prelua de către SUA prin forță sau coerciție economică, chiar dacă Danemarca și Groenlanda, aliate ale NATO, au respins ferm ideea.

În timpul summitului NATO de la Ankara, Turcia, din această săptămână, Trump a reiterat că își dorește teritoriul, dar a insinuat că știe că acest lucru va cauza probleme relației sale cu alianța.

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