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Piețele globale reacționează la acordul de pace SUA – Iran. Bursele cresc, în timp ce petrolul scade

Bursele americane și asiatice au crescut semnificativ luni dimineață și prețul petrolului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele luni, după ce președintele Donald Trump, și viceministrul de externe al Iranului au anunțat un acord inițial pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu.
Piețele globale reacționează la acordul de pace SUA - Iran. Bursele cresc, în timp ce petrolul scade
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 iun. 2026, 07:49, Economic
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Creșteri pe bursele din SUA și Asia și scăderi ale petrolului

Cotația petrolului Brent a coborât cu 4.1%, la 83.75 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a suferit o contracție de 4.72%, până la 80.87 dolari pe baril, notează Reuters

Anunțul acordului a impulsionat și piețele financiare americane. Contractele futures pentru indicele Dow Jones au crescut cu 0.9%, cele pentru S&P 500 cu 1.14%, iar Nasdaq 100 s-a apreciat cu 1.79%. 

În Asia, bursele au înregistrat câștiguri importante. Indicele Kospi din Coreea de Sud a urcat cu 5.56%, Nikkei 225 din Japonia cu 4.9%, iar CSI 300 din China continentală cu 1.47%. La Hong Kong, indicele Hang Seng a crescut cu 0.45%, relatează CNBC

Prevederile acordului cadru

Reacția piețelor vine după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord inițial pentru încheierea războiului și reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz. 

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a susținut că țara sa a intermediat negocierile, iar un memorandum de înțelegere între Washington și Teheran urmează să fie semnat vineri, în Elveția. 

Agenția iraniană Mehr a relatat că proiectul acordului prevede redeschiderea Strâmtorii Hormuz în termen de 30 de zile, iar președintele Trump a transmis pe rețelele de socializare: „Acordul cu Republica Islamică Iran este acum complet. Felicitări tuturor! Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz și, în același timp, ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”. 

Referitor la un acord mai amplu privind programul nuclear al Teheranului, ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că un acord mai amplu va fi negociat în următoarele 60 de zile. Discuțiile vor include ridicarea sancțiunilor americane și internaționale impuse Iranului, precum și viitorul programului nuclear iranian. 

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