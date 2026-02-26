Cât de exacte sunt afirmațiile lui Trump din discursul privind Starea Uniunii?

Președintele american Donald Trump a susținut cel mai lung discurs privind Starea Uniunii din istoria modernă, apărându-și bilanțul în economie, imigrație și criminalitate. Discursul de 108 minute a avut loc pe fondul scăderii în sondaje și al presiunilor crescânde înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, potrivit PBS.

Trump a evidențiat scăderea inflației, reducerea prețului benzinei și diminuarea traversărilor ilegale ale frontierei. De asemenea, a subliniat reducerea ratei criminalității și modificările aduse programelor de asistență alimentară. O analiză a datelor conturează însă o imagine mai complexă.

Inflația și prețurile la benzină

Trump a susținut că inflația „se prăbușește”, însă datele indică o tendință mai moderată. Rata anuală a inflației era de aproximativ 2,4% în ianuarie 2026. Nivelul este mai scăzut decât în momentul preluării mandatului, în ianuarie 2025. Totuși, inflația scăzuse deja considerabil față de vârful de aproximativ 9% atins în 2022.

Prețurile la benzină au scăzut în al doilea mandat al lui Trump, dar nu la nivelurile invocate. Media națională a coborât de la 3,11 dolari pe galon la învestire la circa 2,92 dolari la mijlocul lunii februarie. Niciun stat nu a înregistrat o medie sub 2,30 dolari pe galon, în ciuda unor stații izolate cu prețuri mai mici.

În privința medicamentelor pe bază de rețetă, Trump a promovat noul site TrumpRx.gov. Deși unele produse au reduceri semnificative, afirmațiile privind economii de peste 300% sunt imposibile din punct de vedere matematic. Reducerile vizează în principal anumite medicamente și adesea nu includ pacienții asigurați.

Imigrația și controlul frontierelor

Trump a declarat că „zero imigranți ilegali” au fost admiși în ultimele nouă luni. Tentativele de trecere ilegală a frontierei au scăzut considerabil față de începutul anului 2025. Departamentul pentru Securitate Internă raportează că nu au existat eliberări în așteptarea proceselor. Totuși, acest fapt reflectă schimbări de politică, nu o oprire completă a tentativelor de migrație.

Președintele a afirmat și că acțiunile militare au oprit aproape complet traficul de droguri pe mare. Experții avertizează că datele privind capturile nu pot indica volumul total al drogurilor care ajung în SUA. Datele arată o intensificare a capturilor efectuate de Garda de Coastă în ultimele luni.

Statisticile privind criminalitatea și Programul de asistență nutrițională suplimentară (SNAP)

Trump a evidențiat ceea ce a numit cea mai mare scădere a ratei omuciderilor din istorie. Datele preliminare indică o reducere de aproape 20% în 2025, posibil cea mai mare scădere anuală înregistrată. Totuși, afirmația că ar fi cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani rămâne incertă din cauza variațiilor în modul de colectare și raportare a datelor.

El a afirmat și că 2,4 milioane de americani au fost scoși de pe lista beneficiarilor de asistență alimentară. Cifra provine din estimări privind persoanele care ar putea pierde beneficiile SNAP în urma noilor cerințe de muncă. Aceasta nu reflectă neapărat o îmbunătățire a situației financiare.

Per ansamblu, discursul a combinat progrese reale cu formulări exagerate. Datele arată îmbunătățiri în anumite domenii, dar nu întotdeauna la amploarea descrisă.