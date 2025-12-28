POLITICO. Donald Trump: Alegerile de la jumătatea mandatului vor viza „stabilirea prețurilor”

Președintele Donald Trump a declarat că alegerile intermediare din 2026 se vor axa pe „stabilirea prețurilor”, când republicanii se apropie de o etapă importantă, cu controlul Congresului în joc.

Într-un interviu acordat vineri seară pentru POLITICO, Trump a spus că are încredere că alegătorii vor răspunde pozitiv mesajului său economic.

Președintele american susține că actuala administrație repară problemele lăsate de fostul președinte Joe Biden.

„Cred că va fi vorba despre succesul țării noastre. Va fi vorba despre stabilirea prețurilor. Pentru că, știți, ne-au dat prețuri mari, iar noi le reducem. Energia este mult în scădere. Benzina este mult în scădere.”, a declarat Trump.

Declarațiile acestea au venit după publicarea unor date economice din ultimele două săptămâni, care arată o scădere a inflației și o creștere economică peste așteptări.

Casa Albă promovează aceste cifre, în contextul îngrijorărilor legate de costul vieții, care a ajutat democrații să obțină rezultate bune în mai multe zone ale țării.

Afirmația lui Donald Trump că anul 2026 va pune accent pe „prețuri” demonstrează că există îngrijorări ale administrației față de mesajul democraților.

După ce a catalogat anterior accesibilitatea drept o „escrocherie” democrată, Trump a încercat recent să schimbe discursul, susținând că scumpirile au apărut în timpul mandatului lui Biden și că actuala conducere le reduce.

„Electricitatea a scăzut. A scăzut mult. Știți, când benzina scade și când petrolul, petrolul și gazele scad, electricitatea scade natural. Dar totul scade. Totul scade. Vine frumos.”, a spus Trump.

În sprijinul acestor afirmații, miercuri a fost publicat un raport economic care arată o creștere puternică a PIB-ului.

„Ați văzut 4,3%?” a întrebat Trump, referindu-se la datele oficiale care indică o creștere anualizată de 4,3% în trimestrul al treilea. „Democrații explodau. Le explodau capetele.”

Inflația a scăzut la 2,7% în noiembrie, cel mai mic nivel anual din iulie, conform ultimului raport al Departamentului Muncii privind indicele prețurilor de consum.

Totuși, Trump se confruntă cu riscul unei posibile închideri a guvernului la finalul lunii ianuarie.

Președintele a cerut din nou republicanilor din Senat să renunțe la obstrucționarea guvernamentală, pe care o consideră un obstacol major.

„Obstrucționarea guvernamentală dăunează Partidului Republican”, a spus Trump, solicitând eliminarea acesteia „fără nicio îndoială”.

„Dacă scăpați de obstrucționare, nu veți avea o închidere a guvernului”, a adăugat el. „Puteți face totul. Puteți oferi o asistență medicală excelentă dacă scăpați de obstrucționare. Putem face tot ce vrem.”