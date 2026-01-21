Donald Trump a confundat Islanda cu Groenlanda de mai multe ori în discursul de la Davos

Președintele american Donald Trump a confundat în mod repetat Islanda cu Groenlanda în timp ce susținerea discursul său de miercuri la Forumul Economic Mondial din Elveția, scrie Newsweek.

„Nu sunt acolo pentru noi în privința Islandei, vă pot spune. Adică, piața noastră bursieră a scăzut prima dată ieri din cauza Islandei. Deci, Islanda ne-a costat deja mulți bani”, a spus președintele, referindu-se aparent la Groenlanda.

Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca Danemarca să cedeze Groenlanda Statelor Unite și a refuzat anterior să excludă utilizarea forței militare pentru a prelua controlul asupra acestuia.

Cu toate acestea, în discursul său de la Davos, Donald Trump a spus că „nu voi folosi forța”.

Președintele SUA se confruntă încă cu reacții negative din partea altor lideri mondiali, în special a celor din Europa, care sunt îngrijorați că obiectivele sale vor duce la sfârșitul NATO.

Președintele a făcut referire la Islanda când a părut să se refere la Groenlanda de cel puțin patru ori în timp ce își susținea discursul la Davos.

Pe lângă faptul că a făcut referire la scăderea piețelor legate de Groenlanda, nu de Islanda, Trump a mai spus că problema cu NATO este că SUA vor fi întotdeauna acolo pentru blocul european, dar simte că NATO nu va întoarce sprijinul.

„Până în ultimele zile, când le-am povestit despre Islanda, m-au iubit, mi-au spus «tati» ultima dată”, a spus Trump, referindu-se la un summit NATO din iunie 2024, la care secretarul general Mark Rutte l-a numit pe Trump „tati”.

„Un om foarte inteligent a spus: «El este tăticul nostru. El conduce totul». Am trecut de la a o conduce la a fi o ființă umană groaznică.”, a mai spus Trump.