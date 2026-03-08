Prima pagină » Știri externe » Președintele cubanez consideră summitul convocat de Trump drept „neocolonial”

Președintele cubanez consideră summitul convocat de Trump drept „neocolonial”

Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, la care face referire președintele cubanez a reunit la Miami doisprezece lideri apropiați de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent.
Președintele cubanez consideră summitul convocat de Trump drept „neocolonial”
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 mart. 2026, 04:14, Știri externe

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a calificat drept „ neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat cu această ocazie că  insula comunistă „își trăiește ultimele ore” și că va „avea grijă de ea”.

„Micul summit reacționar și neocolonial din Florida, convocat de Statele Unite cu participarea guvernelor de dreapta (din America Latină, nota editorului), le angajează să accepte utilizarea letală a forței militare americane pentru rezolvarea problemelor interne, precum și pentru asigurarea ordinii și liniștii în țările lor”, a scris el pe X.

Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, a reunit la Miami doisprezece lideri apropiați de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent. Donald Trump a afirmat că Cuba, supusă unei blocade petroliere de facto din partea Statelor Unite, „trăiește ultimele sale clipe”.

Gvernul cubanez în negocieri cu SUA

De asemenea, el a reiterat că guvernul comunist al insulei se afla în „negocieri” cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu el însuși, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit Le Figaro. Havana a negat în repetate rânduri aceste informații. Summitul „este un atac la adresa Proclamației Americii Latine și Caraibelor ca Zonă de Pace”, un document semnat la Havana în 2014, „un atac la adresa aspirațiilor de integrare regională și o demonstrație a disponibilității de a se subordona intereselor puternicului său vecin nordic, în conformitate cu preceptele Doctrinei Monroe”, a adăugat Diaz-Canel.

Relații încordate

Relațiile dintre cele două țări s-au încordat după atacul american asupra Venezuelei din 3 ianuarie și după amenințările repetate din partea lui Trump, care a îndemnat guvernul cubanez să „încheie o înțelegere” înainte de a fi prea târziu.

Donald Trump nu își ascunde dorința de a vedea o schimbare de regim în Cuba și aplică o politică de presiune maximă, invocând „amenințarea excepțională” pe care insula, situată la doar 150 de kilometri de coasta Floridei, o reprezintă pentru securitatea națională a SUA din cauza relațiilor sale cu Rusia, China și Iranul.

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală”
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
Libertatea
Condimentul pe care să nu-l pui în tocănița de cartofi, niciodată. Îi strică gustul și poți să o arunci la gunoi
CSID
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor