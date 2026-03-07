Președintele Donald Trump participă la ceremonia de repatriere a soldaților americani uciși în războiul din Orientul Mijlociu

Transferul demn, un ritual prin care se returnează rămășițele militarilor americani căzuți în luptă, este considerat una dintre cele mai sumbre îndatoriri ale oricărui comandant suprem, potrivit AP. În timpul primului său mandat, Trump a spus că a fi martor la transfer a fost „cel mai greu lucru pe care trebuie să-l fac” ca președinte.

Vorbind la un summit al liderilor latino-americani din Miami, înainte de călătoria sa în Delaware, Trump a declarat că militarii căzuți în război sunt eroi „care se întorc acasă într-un mod diferit față de cum credeau că se vor întoarce acasă”. El a spus că este „o situație foarte tristă” și s-a angajat să mențină decesele americane din război „la minimum”.

La evenimentul solemn au fost prezenți alături de Trump, numeroși oficiali

Atât Trump, cât și vicepreședintele JD Vance au fost prezenți la transfer, la fel ca și soții/soțiile lor. O serie de înalți oficiali ai administrației au fost prezenți, inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a scris vineri într-o postare pe rețelele de socializare despre „un spirit de neclintit pentru a le onora memoria și hotărârea pe care au întruchipat-o”; procurorul general Pam Bondi, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, trimisul special Steve Witkoff și Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor naționale de informații.

La evenimentul solemn au fost prezenți și guvernatori și senatori din Iowa, Minnesota, Nebraska și Florida.