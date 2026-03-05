Prima pagină » Știri externe » Pentagonul confirmă identitatea a doi soldați americani uciși în atacul din Kuweit

Pentagonul confirmă identitatea a doi soldați americani uciși în atacul din Kuweit

Pentagonul a confirmat moartea a altor doi soldați americani în atacul cu dronă din Kuweit, ridicând totalul victimelor la șase.
Pentagonul confirmă identitatea a doi soldați americani uciși în atacul din Kuweit
Nițu Maria
05 mart. 2026, 05:34, Știri externe

Pentagonul a identificat miercuri încă doi soldați care au fost uciși în războiul împotriva Iranului, transmite Reuters.

Cei doi făceau parte din Rezerva Armatei și au murit duminică într-un atac cu dronă asupra unei baze militare americane din Port Shuaiba, Kuweit, incident în care au pierit și alți patru rezerviști.

Pentagonul a anunțat că maiorul Jeffrey O’Brien, 45 de ani, din Iowa, a fost ucis în atac și a confirmat „moartea presupusă” a ofițerului-șef 3 Robert M. Marzan, 54 de ani, din Sacramento, California. Identificarea oficială a lui Marzan va fi mai târziu efectuată de medicul legist.

Atât O’Brien, cât și Marzan au activat în Comandamentul 103 de Sustenabilitate din Des Moines, Iowa, unde se ocupau de operațiunilor globale de logistică și aprovizionare ale armatei.

Anterior, marți, armata americană identificase patru soldați din aceeași comandă care au pierit în atac, adică primele victime ale conflictului. Aceștia sunt:

  • Căpitanul Cody A. Khork, 35 de ani, din Winter Haven, Florida
  • Sergentul de clasa întâi Noah L. Tietjens, 42 de ani, din Bellevue, Nebraska
  • Sergentul de clasa întâi Nicole M. Amor, 39 de ani, din White Bear Lake, Minnesota
  • Sergentul Declan J. Coady, 20 de ani, din West Des Moines, Iowa

Ultimul anunț al morții lor a venit în contextul extinderii conflictului din Iran. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA „poate susține această luptă cu ușurință atât timp cât este necesar”.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
Gandul
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
Libertatea
Dureri de urechi, pierderea auzului sau amețeli? Semne pe care medicii spun că nu ar trebui să le ignorați
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor