Pentagonul confirmă identitatea a doi soldați americani uciși în atacul din Kuweit

Pentagonul a identificat miercuri încă doi soldați care au fost uciși în războiul împotriva Iranului, transmite Reuters.

Cei doi făceau parte din Rezerva Armatei și au murit duminică într-un atac cu dronă asupra unei baze militare americane din Port Shuaiba, Kuweit, incident în care au pierit și alți patru rezerviști.

Pentagonul a anunțat că maiorul Jeffrey O’Brien, 45 de ani, din Iowa, a fost ucis în atac și a confirmat „moartea presupusă” a ofițerului-șef 3 Robert M. Marzan, 54 de ani, din Sacramento, California. Identificarea oficială a lui Marzan va fi mai târziu efectuată de medicul legist.

Atât O’Brien, cât și Marzan au activat în Comandamentul 103 de Sustenabilitate din Des Moines, Iowa, unde se ocupau de operațiunilor globale de logistică și aprovizionare ale armatei.