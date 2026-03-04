Aproximativ un milion de americani sunt blocați în Orientul Mijlociu din cauza situației din Iran

Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis un avertisment prin care cere americanilor să părăsească 14 țări din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, relatează CBS News.

Cetățenii americani au primit îndemnul să „plece acum” din Bahrain, Egipt, Iran, Irak, Israel, Cisiordania, Gaza, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele Arabe Unite și Yemen. Surse oficiale estimează că peste un milion de americani se află în regiune.

Inițial, Departamentul de Stat le-a recomandat să folosească transportul comercial disponibil „din cauza riscurilor grave de siguranță”.

Marți, autoritățile au anunțat că facilitează zboruri charter din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Iordania și că „va continua să asigure capacitate suplimentară pe măsură ce condițiile de securitate permit”.

Un oficial a declarat pentru CBS News că Departamentul de Stat contactează în mod activ cetățenii americani pentru a le oferi locuri pe zboruri charter, peste 120 de persoane răspunzând apelurilor centrului de urgență disponibil 24/7.

Toți membrii personalului guvernamental american neesențial și familiile acestora au primit ordin să părăsească Bahrain, Irak, Iordania, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, precum și posturile diplomatice americane din Cipru și Pakistan.

Departamentul facilitează, de asemenea, rezervarea zborurilor comerciale în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman și Egipt, iar în zone fără opțiuni comerciale, cetățenii pot fi transportați în țări terțe „în funcție de condițiile permise”, inclusiv prin opțiuni terestre pentru cei din Israel.

Secretarul de stat Marco Rubio a spus că „aproape 1.600” de americani au solicitat asistență, iar Departamentul a răspuns apelurilor a aproape 3.000 de cetățeni, „renunțând la orice cerință legală ca cetățenii americani să ramburseze guvernului cheltuielile de călătorie”.

În contextul evacuărilor, patru ambasade americane s-au închis temporar.

Ambasadele din Beirut și Kuweit vor rămâne închise „din cauza tensiunilor regionale continue”, iar cea din Kuweit a fost afectată de fum în urma atacurilor iraniene.

Ambasadele din Arabia Saudită și Ierusalim au suspendat serviciile, după ce o dronă a lovit clădirea ambasadei din Riyadh, provocând „un mic incendiu și pagube limitate”, potrivit Ministerului Apărării saudit. Oficialii au confirmat pentru CBS News că o stație CIA din complex a fost lovită, fără victime americane.

Marco Rubio a menționat și un atac cu dronă asupra consulatului american din Dubai, unde o dronă a lovit o parcare, declanșând un incendiu, dar tot personalul a fost identificat.

Președintele Donald Trump a descris atacurile SUA și Israelului asupra Iranului ca „ultima șansă” de a răspunde amenințării rachetelor balistice și programului nuclear iranian. Peste 1.000 de ținte au fost lovite în primele zile ale conflictului.

Șase soldați americani și peste 1.000 de civili iranieni au fost uciși de la începutul războiului, potrivit surselor oficiale.

Mulți americani aflați în regiune s-au confruntat cu dificultăți în plecare, din cauza închiderii spațiului aerian și a aeroporturilor.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a precizat: „Primim o mulțime de cereri privind evacuarea din Israel din partea cetățenilor americani care se află în prezent în Israel sau care au familie aici.”