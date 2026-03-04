Senatul american respinge rezoluția democraților care ar fi limitat puterile lui Donald Trump asupra Iranului

Senatul Statelor Unite a respins miercuri o rezoluție menită să îl împiedice pe președintele Donald Trump să ordone noi atacuri asupra Iranului și a refuzat să oprească un conflict inițiat fără aprobarea Congresului, relatează The Washington Post.

Democrații, împreună cu senatorul republican Rand Paul din Kentucky, au forțat votul asupra rezoluției privind puterile de război, în ciuda opoziției majorității republicane care controlează Senatul.

Ei au încercat să convingă câțiva colegi republicani să se desprindă de partid pentru a limita acțiunile lui Trump și a reafirma rolul Congresului în declararea războiului.

„Acesta este, în esență, votul dacă se merge sau nu la război”, a declarat Rand Paul reporterilor.

El a fost singurul republican care a votat pentru avansarea rezoluției prin vot procedural, dar aceasta a eșuat cu 47-53. Un democrat, senatorul John Fetterman din Pennsylvania, a votat împotriva ei.

Respingerea de astăzi este un nou eșec în eforturile democraților de a limita acțiunile militare ale președintelui fără autorizația Congresului.

De la revenirea lui Trump în funcție, au fost supuse votului opt rezoluții privind puterile de război, toate eșuând. Acestea vizau prevenirea atacurilor împotriva Iranului, Venezuelei și ambarcațiunilor suspectate de contrabandă în apropierea Americii Latine.

Republicanii susțin, în mod majoritar, acțiunile lui Donald Trump în Iran, deși câțiva și-au exprimat îngrijorarea privind lipsa implicării Congresului.

„Ar fi trebuit să organizăm audieri, să punem întrebări de investigare și să pledăm pentru o mai mare unitate în jurul acestei operațiuni la început. Dar iată-ne aici. Suntem în război.”, a declarat senatorul Todd Young din Indiana.

Alți republicani au argumentat, totuși, că retragerea forțelor americane ar reprezenta un mesaj greșit în plan internațional.

„Sper că ceilalți vor lua în considerare consecințele încheierii operațiunilor în curs înainte de a reuși. Ce ar concluziona chinezii sau rușii dacă America ar pierde brusc dorința de acțiune decisivă?”, a spus senatorul Mitch McConnell din Kentucky.

Democrații au susținut că rezoluția reprezintă șansa Congresului de a controla un război neautorizat. Liderul minorității din Senat, Charles E. Schumer, a afirmat că este „șansa republicanilor din Senat de a pune presiune pe decizia maniacă a lui Donald Trump de a ne împinge în război”.

Mai mulți democrați au comparat acțiunile lui Trump cu invazia Irakului din 2003, sub președintele George W. Bush, care a obținut aprobarea Congresului înainte de atac.

Donald Trump nu a cerut o asemenea autorizație, iar democrații avertizează că acest precedent ar putea periclita controlul viitor asupra puterilor prezidențiale în război.

„Dacă îi conferim președintelui Statelor Unite puterea exclusivă de a purta război, președintelui Statelor Unite decizia exclusivă de a aduce o țară în război, nu există niciun control asupra utilizării acestei autorități, nu există niciun control asupra abuzului acestei autorități”, a declarat senatorul Adam Schiff din California.