Casa Albă anunță că Spania este de acord să coopereze cu armata SUA. Guvernul spaniol neagă: Poziția noastră nu s-a schimbat deloc

Casa Albă a declarat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA în privința acțiunilor în Orientul Mijlociu. În replică, guvernul spaniol neagă că „va coopera militar” cu SUA.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 mart. 2026, 21:49, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat miercuri faptul că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA în legătură cu operațiunile în Orientul Mijlociu.

„Cred că au auzit mesajul lui Trump de ieri, tare și clar. Au fost de acord să coopereze cu armata americană. Armata americană își coordonează activitatea cu omologii săi din Spania”, a spus Karoline Leavitt într-o conferință de presă, potrivit Associated Press.

Pe de altă parte, Spania neagă acest lucru. Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, José Manuel Albares, a negat „categoric” că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA, așa cum a afirmat Leavitt.

„Neg categoric acest lucru. Poziția Guvernului Spaniei cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, bombardamentele din Iran și utilizarea bazelor noastre nu s-a schimbat deloc”, a declarat Albares într-un interviu acordat postului Ser, potrivit EFE și El Pais.

Trump întrerupe relațiile comerciale cu Spania. Replica premierului Sanchez

Marți, președintele american Donald Trump a anunțat că întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce premierul Pedro Sanchez a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului. Trump a spus că spaniolii au avut o atitudine neprietenoasă.

„Spania ne-a spus că nu putem folosi bazele lor și e în regulă, nu avem nevoie de ele. Dacă vrem, putem pur și simplu să zburăm și să le folosim. Nimeni nu ne va spune să nu le folosim. Dar nu avem nevoie. Au fost neprietenoși. Spania nu are nimic din ce avem noi nevoie, exceptând oamenii grozavi”, a spus Trump.

În replică, premierul spaniol Pedro Sánchez a spus că Madridul se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe”, a spus Sanchez.

