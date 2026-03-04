Premierul Spaniei, Pedro Sanchez îi răspunde lui Trump: Spunem „nu” încălcării dreptului internațional

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe”, a declarat marți șeful guvernului de la Madrid.

Paralele cu Războiul din Irak

„În final, spunem nu la repetarea greșelilor din trecut”, a mai spus Sanchez, făcând o paralele cu invazia Irakului din 2003. Despre invavazia Irakului sub coordonoarea administrației Bush, Sanchez a spus: „În urmă cu douăzeci și trei de ani, o altă administrație americană ne-a târât într-un război în Orientul Mijlociu. Un război care, teoretic, după cum s-a spus la momentul respectiv, avea ca scop eliminarea armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein, instaurarea democrației și asigurarea securității globale. Dar care, în realitate, privit retrospectiv, a avut un efect opus”.

Premierul spaniol a declarat că iontervenția conudsă de SUA în Irak a dus la „ o creștere drastică a terorismului jihadist, o criză gravă a migrației în estul Mediteranei și o creștere generalizată a prețurilor la energie”.

În plus, premierul a avertizat că escaladarea conflictului va provoca perturbări economice majore, inclusiv creșterea prețurilor la energie, într-un context deja fragil pentru economia globală, potrivit The Guardian.

Critici la adresa președintelui Trump

De asemenea, șeful guvernului de la Madrid a lansat critici la adresa președintelui Trump: „ Guvernele sunt aici pentru a îmbunătăți viețile oamenilor, pentru a oferi soluții la probleme, nu pentru a înrăutăți viața oamenilor. este absolut inacceptabil ca acei lideri care nu pot îndeplini această misiune să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul și, în acest proces, să umple buzunarele unor puțini”.

Declarațiile sale vin ca răspuns la afirmațiile făcute de Donald Trump. Liderul de la Washington a anunțat marți că întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce premierul Pedro Sanchez a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: „. Au fost neprietenoși. Spania nu are nimic din ce avem noi nevoie”.