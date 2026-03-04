Criza de guru din Dubai după atacurile iraniene: același video, aceeași muzică, același mesaj

Pe 28 februarie 2026 a început un conflict deschis, printr-un atac comun al SUA și Israelului asupra Iranului. Teheranul a răspuns lovind mai multe ținte din statele Golfului Persic, inclusiv Emiratele Arabe Unite. Sistemele de apărare din Dubai au interceptat majoritatea rachetelor. Potrivit Ansa, trei persoane au fost ucise și 68 rănite în atacurile din ultimele zile.

În ultimii ani, Dubai a atras un val de influenceri, traderi și vânzători de cursuri online. Principalul motiv: taxe practic inexistente. Niciun impozit pe venit personal, impozit pe profit de doar 9% de la un anumit prag. Acești „guru” au promovat constant Dubaiul ca oraș al visurilor – sigur, cald, fără criminalitate.

Imaginile cu rachete deasupra zgârie-norilor nu se potrivesc cu această narațiune.

Același format, aceeași muzică, același mesaj

Numărul de videoclipuri apărute simultan, cu același format și aceeași muzică de fundal, este cel puțin suspect, notează Fanpage.it.

Analiștii identifică trei factori. Primul: percepția că autoritățile au gestionat rapid criza. Al doilea: nevoia de a-și apăra alegerea de a locui acolo. Al treilea – și cel mai îngrijorător – „controlul guvernamental” al narațiunii.

Guvernul Emiratelor a cerut oficial controlul mesajelor pe rețele

Pe 2 martie, Gulf News a publicat o notă a Autorității Naționale pentru Mass-Media din Emirate. Utilizatorii au fost avertizați să publice doar informații verificate de autorități. Filmarea sau distribuirea de materiale din surse neoficiale poate atrage acțiuni legale din partea guvernului. Autoritatea are ca scop declarat „unificarea narațiunii mass-media la nivel național și internațional”.

