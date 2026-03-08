Libanul anunță că cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unui hotel din centrul Beirutului

Atacul a fost neobișnuit prin faptul că a lovit inima centrului Beirutului, mai degrabă decât suburbiile sudice controlate de Hezbollah, unde au avut loc marea majoritate a atacurilor aeriene israeliene de când Libanul a fost implicat în cel mai recent conflict, potrivit CNN.

La scurt timp după aceea, Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că „au efectuat un atac precis” care i-a vizat pe comandanții cheie din Corpul Libanez al Forței Quds a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care operau la Beirut.

„Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a atenua pagubele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniție precisă și supraveghere aeriană”, a declarat IDF într-un comunicat.