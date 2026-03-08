Xi Jinping cere loialitate politică în armată

„Nu trebuie să existe nimeni în armată care să nutrească lipsă de loialitate față de Partidul Comunist (de guvernare)”, a declarat Xi Jinping într-o declarație publicată de agenția oficială de știri Xinhua, citată de AP.

Xi a vorbit la o reuniune plenară a delegației Armatei Populare de Eliberare a Chinei și a Forțelor de Poliție Armată Populară din China, în cadrul reuniunilor anuale în „două sesiuni” ale celui mai înalt nivel legislativ și ale celui mai înalt organism consultativ politic din China.

Campania anticorupție continuă

O campanie anticorupție lansată de Xi nu dă semne de încetinire după mai bine de un deceniu. Armata a fost vizată în ultimii ani, inclusiv prin înlăturarea generalului său de rang înalt luna trecută, în timp ce Xi încearcă să reformeze și să modernizeze forțele armate.

Analiștii spun că această campanie este, de asemenea, o modalitate prin care Xi, aflat în al 14-lea an la putere, își poate înlătura potențialii rivali și își poate asigura loialitatea absolută în rândul subordonaților săi.

Congresul Național al Poporului a demis săptămâna trecută nouă ofițeri militari, inclusiv doi din cadrul Comisiei Militare Centrale, cel mai înalt organism al armatei, precum și alții din armată, marină, forțe aeriene și forță de rachete. Trei generali au fost demiși săptămâna aceasta din cel mai înalt organism consultativ politic al Chinei.