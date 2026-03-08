Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 10 morți în Harkov după ce o rachetă rusească a lovit o clădire de apartamente

Cel puțin 10 morți în Harkov după ce o rachetă rusească a lovit o clădire de apartamente

Doi copii s-au numărat printre cel puțin 10 persoane ucise sâmbătă de rachetă rusească care a lovit o clădire rezidențială cu cinci etaje în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, au declarat oficialii. Alte șaisprezece persoane au fost rănite.
Sursa: X
Laurentiu Marinov
08 mart. 2026, 06:24, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a cerut un răspuns internațional. El a declarat că Rusia a atacat Ucraina peste noapte cu 29 de rachete și 480 de drone, vizând instalații energetice din Kiev și alte regiuni centrale și cu pagube raportate în cel puțin șapte alte locații din țară, potrivit AP.

Conform datelor preliminare, sistemele de apărare aeriană au doborât 19 rachete și 453 de drone, fiind lovite de 9 rachete și 26 de drone în 22 de locații.

În Harkov, în nord-estul Ucrainei, echipele de intervenție cercetau dărâmăturile în căutarea supraviețuitorilor. Printre morți se numărau o învățătoare și fiul ei, elev în clasa a doua, care au fost uciși în casa lor, și o elevă în clasa a opta, care a murit și ea împreună cu mama ei, potrivit primarului orașului, Ihor Terekhov.

Clădirea a fost lovită de o nouă rachetă de croazieră rusească

Parchetul regional a declarat că clădirea a fost lovită de o nouă rachetă de croazieră rusească, cunoscută sub numele de Izdeliye-30. Rapoartele ucrainene au arătat că noua armă subsonică lansată din aer pe care Rusia a început recent să o folosească împotriva Ucrainei are o rază de acțiune de 1.500 de kilometri și este echipată cu un nou sistem de navigație prin satelit, mai rezistent la bruiaj.

În regiunea Kiev, pagube provocate de resturi au fost raportate în trei districte, potrivit autorităților locale. În regiunea Odesa, sudul țării, 80 de pompieri au fost chemați pentru a ajuta la stingerea incendiilor masive la instalațiile de infrastructură în urma unui atac cu mai multe drone. Operatorul feroviar de stat din Ucraina, Ukrzaliznytsia, a declarat că daunele aduse infrastructurii feroviare au forțat modificarea mai multor rute în centrul-vestul țării.

Ministerul rus al Apărării a declarat că atacul de noapte a vizat fabrici militare, instalații energetice și baze aeriene ucrainene.

