Clădirea considerată o „capodoperă” a arhitecturii georgiene. Este singura de acest fel rămasă în lume

Din 1779, The Piece Hall face parte integrantă din oraș, funcționând ca o curte în aer liber extinsă, înconjurată acum de un centru urban plin de viață, cu magazine, baruri și restaurante, scrie Express.

Conceput inițial pentru a găzdui expoziții de amploare, locul găzduiește astăzi o serie impresionantă de evenimente și funcții.

Istorie

Piece Hall și-a întâmpinat în mod solemn primii vizitatori în ziua de Anul Nou din 1779, funcționând ca piață publică pentru comercializarea textilelor și țesăturilor. Costurile de construcție au totalizat puțin peste 9.000 de lire sterline la acea vreme, echivalentul a aproximativ jumătate de milion de lire sterline în banii de astăzi.

A fost considerată o realizare arhitecturală îndrăzneață pentru epoca sa și este singurul exemplu supraviețuitor al halelor de țesături din nordul secolului al XVIII-lea.

Clădirea a ocupat o poziție centrală în industria textilă, contribuind în mod semnificativ nu numai la economia Yorkshire-ului, ci și la prosperitatea națiunii timp de multe decenii.

Se crede că inaugurarea sa a fost marcată de o ceremonie grandioasă, completată de o procesiune muzicală și un spectaculos foc de artificii. Tranzacțiile au început a doua zi, iar activitatea se desfășura în fiecare sâmbătă, timp de doar două ore pe săptămână.

Evenimente

Piece Hall a fost mult timp un loc de divertisment și servește acum ca locație centrală pentru spectacole de muzică live, producții teatrale și expoziții din Yorkshire.

Curtea sa uimitoare și spațioasă oferă un cadru ideal și pentru programele televizate, inclusiv popularul Antiques Road Show al BBC.

Locul a găzduit spectacole de circ, reprezentații teatrale și concerte muzicale și a funcționat și ca locație pentru cinema în aer liber. Majoritatea evenimentelor muzicale sunt doar în picioare, pentru a maximiza capacitatea, cu un număr limitat de locuri disponibile.

Un vizitator l-a descris ca fiind „o bijuterie a Yorkshire-ului care nu trebuie ratată”, numindu-l o „delectare totală” de experimentat, „îmbibat de interes istoric”, și a lăudat magazinele din incintă, declarând că „merită vizitat”.

Restaurare

După un program extins de restaurare care a costat până la 19 milioane de lire sterline, Piece Hall și-a sărbătorit marea redeschidere în vara anului 2017. Pentru a facilita lucrările semnificative, situl a rămas închis timp de trei ani și jumătate, începând din ianuarie 2014.

Renovările au cuprins reamenajarea curții centrale, transformând-o într-o piață întinsă de 66.000 de metri pătrați, potrivită pentru adunări, care poate găzdui acum până la 7.500 de participanți. În plus, proiectul a conservat zidăria istorică, menținându-i integritatea originală.

Cu toate acestea, cel mai semnificativ aspect al acestei renovări a fost crearea de spații comerciale sub arcade pentru buticuri independente, cafenele și localuri.