Trump a prezentat în premieră o imagine cu viitoarea Sală de Bal a Casei Albe: „Cea mai grozavă construită vreodată”

Donald Trump a prezentat pe rețeaua Truth Social prima imagine a viitoarei clădiri din Aripa de Est a Casei Albe. Imaginea publicată pe rețeaua de socializare este însoțită de un mesaj în care Trump susține că proiectul său va duce la apariția „celei mai grozave săli de bal construite vreodată”.

„Această clădire frumoasă va fi, când va fi finalizată, mult așteptatul Sală de Bal a Casei Albe – Cea mai grozavă de acest tip construită vreodată! Este o redare din Clădirea Trezoreriei, chiar peste drum, și înlocuiește Aripa de Est, foarte mică, dărăpănată și reconstruită de multe ori, cu o Aripă de Est Nouă magnifică, constând dintr-o sală de bal glorioasă care a fost cerută de președinți de peste 150 de ani”, a scris președintele pe propria rețea de socializare.

Donald Trump și-a apărat proiectul despre care a spus că respectă stilul Casei Albe.

„Având o înălțime și o scară identice, este în totalitate în concordanță cu a noastră Casă Albă istorică. Aceasta este prima redare prezentată publicului. Dacă observați, Zidul de Nord este o replică a Fațadei de Nord a Casei Albe, prezentată în partea dreaptă a imaginii. Acest spațiu va servi bine Țării noastre pentru, sperăm, secole în viitor”, a adăugat Trump.

Ce vrea Trump să construiască la Casa Albă

Proiectul inițiat de Trump prevede construirea unei săli de bal de aproximativ 8.000 de metri pătrați, despre care Donald Trump a afirmat că va costa în jur de 400 de milioane de dolari, potrivit Reuters. Modernizarea presupune demolarea unei vechi clădiri. De aceea, proiectul a fost criticat aspru. O organizație pentru protejarea patrimoniului a contestat proiectul în instanță, iar congresmeni democrați au calificat gestul drept „abuz” și au solicitat clarificări privind identitatea donatorilor.

Președintele Donald Trump s-a implicat activ în proiecte de remodelarea a Casei Albe sau a capitalei, Washington DC. Acesta a propus construcția unui arc de triumf în capitală, în vederea marcării a 250 de ani de independență. La Casa Albă, Trump a reamenajat câteva spații și a instalat plăcuțe cu explicații sub portretele foștilor președinți.