Prima pagină » Social » Anchetă pe șantierul unde s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din orașul Cehu Silvaniei. O polițistă a fost rănită

Anchetă pe șantierul unde s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din orașul Cehu Silvaniei. O polițistă a fost rănită

Autoritățile fac anchetă pe șantierul unde s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din orașul Cehu Silvaniei. O polițistă a fost rănită în timpul incidentului. Clădirea monument istoric era în curs de reabilitare.
Anchetă pe șantierul unde s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din orașul Cehu Silvaniei. O polițistă a fost rănită
sursa foto: Ministerul Culturii
Petru Mazilu
04 feb. 2026, 08:24, Politic

Cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite printr-o anchetă a autorităților competente. Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilor aflate în derulare în perimetrul șantierului, a transmis Ministerul Culturii.

Instituția a anunțat că marți seara „la Biserica Reformată din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, monument istoric de grupă valorică A, s-a produs o prăbușire parțială a clădirii, pe trotuar și pe o parte a carosabilului.”

Zona era delimitată ca șantier în lucru. Mai multe echipe de intervenție au fost trimise la fața locului. O polițistă a fost rănită în timpul incidentului.

„O persoană a fost rănită după ce a căzut în timp ce încerca să se îndepărteze, speriată de zgomotul produs de prăbușire. Este vorba despre o polițistă care se deplasa către sediul Poliției aflat în apropierea bisericii”, au comunicat cei de la Ministerul Culturii.

Începând cu anul 2025, Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, în valoare de aproximativ 10 milioane lei. Lucrările vizează consolidarea structurii, restaurarea fațadelor și a șarpantei, precum și refacerea instalațiilor.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
Libertatea
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de retenție de apă
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor