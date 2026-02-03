Prima pagină » Știri externe » Trump susține că Putin „și-a respectat cuvântul”, în ciuda atacului masiv asupra Kievului

Președintele american Donald Trump a declarat marți că liderul rus Vladimir Putin „și-a respectat angajamentul” de a suspenda temporar atacurile asupra orașelor ucrainene, chiar dacă Rusia a lansat ulterior cel mai amplu atac cu rachete și drone din acest an asupra Kievului.
Petre Apostol
04 feb. 2026, 00:36, Știri externe

„A fost de duminică până duminică. După aceea, pauza s-a încheiat și au lovit puternic”, a afirmat Trump marți în Biroul Oval, întrebat despre bombardamentul nocturn care a vizat capitala Ucrainei, potrivit CNN.

Trump afirmase anterior că el a fost cel care l-a convins pe Putin să accepte o pauză de o săptămână a atacurilor, în contextul unui val de frig extrem care afectează Ucraina.

Suspendarea temporară a luptelor s-a încheiat însă cu un atac de amploare, care a lăsat zeci de mii de persoane fără încălzire, în plină iarnă.

Liderul de la Casa Albă a insistat că președintele rus nu a încălcat înțelegerea. „Și-a ținut cuvântul. A fost exact o săptămână. Orice pauză contează, pentru că acolo este extrem de frig”, a mai spus Trump.

Totuși, Trump a recunoscut că și-ar fi dorit ca Moscova să prelungească această suspendare a atacurilor.

„Mi-ar fi plăcut să continue. Vreau să se termine acest război”, a încheiat el.

