Pacea în Ucraina, blocată de trei probleme majore

Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina rămân blocate din cauza a trei dezacorduri fundamentale. Moscova și Kievul nu pot ajunge la un acord privind teritoriul, garanțiile de securitate și momentul încetării focului, scrie Politico.

Președintele american Donald Trump a declarat la Davos că un acord privind Ucraina este „destul de aproape”. Trimisul american Steve Witkoff a afirmat că diferențele s-au redus la o singură problemă „rezolvabilă”.

Realitatea de pe teren este diferită. Cele două părți au ieșit din discuțiile din Emiratele Arabe Unite într-un impas total.

Problema teritorială – Moscova vrea întregul Donbas

Aspectul cel mai complicat rămâne soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei. Rusia nu mai poate spera să cucerească întreaga Ucraină în viitorul apropiat. Dar președintele rus Vladimir Putin încă urmărește să dobândească întregul Donbas, pe lângă peninsula Crimeea.

Moscova propune „formula Anchorage”. Ucraina ar trebui să cedeze întregul Donbas, inclusiv zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească. Kremlinul afirmă că aceasta este înțelegerea la care au ajuns Putin și Trump când s-au întâlnit în Alaska anul trecut.

Pentru Kiev, cedarea teritoriului ar fi atât ilegală, cât și extrem de nepopulară. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să ia în considerare un scenariu de demilitarizare. Zona ar fi desemnată „zonă economică liberă”, dar ar rămâne oficial parte a Ucrainei.

Moscova a clarificat că acest lucru nu este suficient. Consilierul lui Putin, Yury Ushakov, a reiterat poziția Kremlinului. „Nu se poate aștepta o soluționare pe termen lung fără rezolvarea problemei teritoriale”, a spus el.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut impasul. „Este încă un obstacol pe care trebuie să îl depășim”, a declarat Rubio în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului. „Este încă o diferență, dar cel puțin am reușit să reducem problema la una centrală, care probabil va fi foarte dificilă”.

Centrala nucleară de la Zaporojie – un nou punct de conflict

O altă diferență este legată de cine ar trebui să administreze centrala nucleară de la Zaporojie. Este cea mai mare centrală nucleară din Europa și se află aproape de linia frontului. În prezent este sub controlul Rusiei.

Zelenski dorește ca centrala să fie controlată în comun de Ucraina și SUA. Moscova vrea să participe la orice acord. Kremlinul propune să împartă controlul asupra centralei cu Washingtonul sau, eventual, cu Kievul.

Garanțiile de securitate – NATO versus drept de veto rusesc

Problema garanțiilor de securitate blochează negocierile. Este vorba despre sprijinul promis Ucrainei din partea altor țări în cazul unei noi invazii rusești.

La începutul acestei luni, Marea Britanie și Franța au convenit să trimită trupe în Ucraina odată ce se va ajunge la un acord. Witkoff a salutat planul de securitate ca fiind „cel mai puternic pe care l-a văzut cineva vreodată”. Dar a rămas vag cu privire la măsura în care SUA ar merge în apărarea Ucrainei.

Potrivit Financial Times, administrația Trump a condiționat garanțiile de securitate postbelice de renunțarea Ucrainei la Donbas. Casa Albă a negat această afirmație.

Planul în 20 de puncte propus de SUA prevede aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027. Aderarea la UE include o prevedere care solicită țărilor să se apere reciproc în caz de invazie.

Moscova a insistat că nu va accepta prezența trupelor din țările NATO în Ucraina. În schimb, a cerut propriile „garanții de securitate”.

Kremlinul vrea eliminarea definitivă a problemei aderării Ucrainei la NATO. Moscova cere ca armata ucraineană să aibă un efectiv maxim de 600.000 de soldați, față de aproximativ 800.000 în prezent. De asemenea, vrea un drept de veto efectiv asupra oricăror decizii viitoare privind apărarea Ucrainei.

Încetarea focului – când se opresc luptele?

Pentru ucrainenii obișnuiți, cea mai urgentă preocupare este problema încetării focului. Kievul dorește încetarea imediată a ostilităților. Moscova insistă că trebuie încheiat un acord înainte de a lua în considerare o pauză în luptă.

„Rusia va continua să urmărească în mod consecvent obiectivele operațiunii militare speciale”, a declarat Ushakov după vizita lui Witkoff la Moscova. A folosit eufemismul Kremlinului pentru război.

Rachetele rusești continuă să lovească Ucraina în fiecare zi. Atacurile paralizează rețeaua electrică și aruncă sute de mii de oameni în întuneric și în temperaturi sub zero grade.

Miercuri, Zelenski a acuzat Moscova de „terorism”. O dronă rusă a lovit un tren de pasageri, ucigând cinci persoane.

Moscova joacă teatru, Kiev face concesii reale

Analiștii subliniază o diferență crucială între cele două părți beligerante. Ucraina dă dovadă de disponibilitate pentru compromis. Rusia se limitează la a face mișcările de formă, rămânând fidelă obiectivului său inițial de a subjuga Ucraina.

„Putin a devenit obsedat de acest război și de nevoia sa urgentă de a distruge Ucraina”, a declarat Tatiana Stanovaya, fondatoarea R.Politik. „El crede că este ceva sacru, existențial, și că, dacă începe să facă concesii, Rusia va fi ruinată”.

Stanovaya afirmă că insistența Rusiei de a obține tot Donbasul este doar o tactică de amânare. „Este un fel de joc din partea Rusiei, în care aceștia sunt de acord să discute despre un presupus acord de pace, în timp ce au în vedere cu totul altceva”, a spus ea.

Nu este clar dacă Zelenski ar putea impune un acord de renunțare la Donbas prin procesul politic. Președintele ucrainean a lansat ideea organizării unui referendum sau chiar a unor alegeri naționale. Dar a insistat ca mai întâi să se ajungă la un armistițiu.

Sondajele arată că ucrainenii sunt pregătiți să accepte un acord echitabil. Dar au puțină încredere în negocierile conduse de SUA.

„Zelenski vrea să rămână în istorie ca președintele care a salvat Ucraina”, a spus analistul politic Volodimir Fesenko. „Nu ca cel care a pierdut războiul”.