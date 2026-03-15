Guvernul Giorgiei Meloni explorează o revenire la energia nucleară. Totul se întâmplă după aproape 40 de ani după ce Italia și-a închis reactoarele, cu scopul de a reduce costurile ridicate ale energiei.

Autoritățile studiază tehnologiile nucleare americane, franceze, sud-coreene și canadiene, inclusiv reactoarele modulare mici (SMR), relatează duminică, Bloomberg.

Oficialii italieni au călătorit în Canada pentru a explora proiecte tehnologice și au discutat cu oficiali francezi despre industria lor nucleară, au declarat surse pentru ziar.

Meloni, forțată de prețurile energiei. Italia, dependentă de importurile de gaze

Pentru Meloni, campania este esențială pentru promisiunea sa de a ajuta companiile care se confruntă cu dificultăți din cauza prețurilor ridicate la energie din Italia, care sunt printre cele mai mari din Europa. Giorgia a susținut că energia nucleară ar putea face parte din soluția pe termen lung, corelând soarta sa politică, în parte, cu succesul planurilor atomice.

Italia ar trebui să își reia programul de energie nucleară „cât mai curând posibil”, a declarat marți ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, subliniind că centralele trebuie să fie sigure și „convenabile din punct de vedere economic”.

Italia este puternic dependentă de gazele naturale importate, ceea ce o face mai expusă decât multe țări europene la prețurile internaționale volatile.

Discuții în UE: Polonia ar fi de acord

Cert este că discuția este mai amplă. Alte țări, precum Polonia, vor și ele să creeze o nouă industrie nucleară, iar UE relaxează restricțiile privind finanțarea nucleară și oferă milioane de dolari pentru a sprijini investițiile private.

Germania: Liderul CSU vrea să ridice centrale, Merz nici nu vrea să audă

În Germania situația este mai complicată. Principalul partid de opoziție, AFD, a susținut mereu că Berlinul a făcut o greșeală că a renunțat la energie nucleară. Acum, chiar Marcus Söder, premierul Bavariei, vrea să construiască noi reactoare nucleare în țară.

Prim-ministrul Bavariei și liderul CSU, Marcus Söder, a pledat pentru revenirea la energia nucleară în Germania într-un nou format și a propus implementarea unui proiect pilot în Bavaria, folosind reactoare modulare mici.

În opinia lui, nu e vorba de a reabilita vechile centrale nucleare, ci de a dezvolta „o nouă generație de energie nucleară”, inclusiv reactoare compacte și tehnologii de fuziune nucleară.

Söder a declarat că refuzul Germaniei de a folosi energia nucleară în timpul crizei energetice a fost o greșeală și că țara are nevoie de surse de generare de bază fără emisii de CO₂.

El a sugerat, de asemenea, să se ia în considerare reciclarea deșeurilor nucleare folosind tehnologii de transmutare, pentru a le utiliza ca combustibil. În acest scop, după părerea lui, autoritățile federale ar trebui să modifice legislația.

Pe de altă parte, cancelarul german Friedrich Merz nici nu crea să audă de asta și spune că o revenire la centralele nucleare anterioare nu este luată în considerare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este în favoarea unei propuneri de construire a unor noi centrale nucleare în UE. Cancelarul german Friedrich Merz spune că este imposibil.

Decizia de a reduce ponderea energiei nucleare în mixul de producție a energiei electrice în Uniunea Europeană a fost o greșeală strategică, având în vedere că blocul nu este nici producător de petrol, nici de gaze, a afirmat în această săptămână Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Din 1961 până în prezent, un total de 37 de reactoare din Germania au furnizat până la 30% din energia electrică statului.

Țara a început eliminarea treptată a energiei nucleare acum 15 ani, în urma dezastrului de la Fukushima , Japonia, din 11 martie 2011.

Ultima centrală nucleară germană a fost scoasă din funcțiune în 2023. Spania și Austria au anunțat, de asemenea, că au închis definitiv energia nucleară.

De când și-a oprit ultimul reactor nuclear, în Germania a existat o dezbatere recurentă revenirea la energia nucleară, având în vedere fluctuațiile producției de surse regenerabile, cum ar fi energia solară și eoliană.

Deficitul de importuri de petrol și gaze în timpul crizelor internaționale, cum ar fi războiul din Ucraina sau războiul americano-israelian împotriva Iranului și escaladările ulterioare în Orientul Mijlociu a accentuat dezbaterile.