Ursula von der Leyen: Decizia de a renunța la energia nucleară a fost o greșeală strategică

„Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere, și consider că a fost o greșeală strategică din partea Europei să renunțe la o sursă fiabilă și accesibilă de energie cu emisii reduse”, a afirmat ea într-un discurs susținut la un eveniment dedicat energiei nucleare, organizat la Paris, potrivit Reuters.

UE se baza pe energia nucleară pentru o treime din energia electrică în 1990, iar acum ponderea acesteia este de doar aproximativ 15%, a spus ea.

Uniunea Europeană își propune să stimuleze dezvoltarea reactoarelor nucleare mici, pentru a reduce dependența Europei de combustibilii fosili importați, a adăugat ea.

„Asistăm la o renaștere globală a energiei nucleare. Iar Europa dorește să facă parte din acest proces”, a declarat von der Leyen, anunțând o garanție de 200 de milioane de euro din partea UE pentru a stimula investițiile în dezvoltarea reactoarelor modulare mici.

Banii vor proveni din Sistemul de comercializare a emisiilor al UE, a spus ea.

„Vrem ca această nouă tehnologie să fie operațională până la începutul anilor 2030”, a spus ea.

Von der Leyen a afirmat că creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie cauzată de războiul din Orientul Mijlociu a fost o „amintire dură” a vulnerabilității Europei ca importator de combustibili fosili și a subliniat importanța creșterii producției de energie din surse regenerabile și reactoare nucleare.