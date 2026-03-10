Prima pagină » Economic » Ursula von der Leyen: Decizia de a renunța la energia nucleară a fost o greșeală strategică

Ursula von der Leyen: Decizia de a renunța la energia nucleară a fost o greșeală strategică

Decizia de a reduce ponderea energiei nucleare în mixul de producție a energiei electrice în Uniunea Europeană a fost o greșeală strategică, având în vedere că blocul nu este nici producător de petrol, nici de gaze, a afirmat marți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
Ursula von der Leyen: Decizia de a renunța la energia nucleară a fost o greșeală strategică
Alexandra-Valentina Dumitru
10 mart. 2026, 13:29, Economic

„Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere, și consider că a fost o greșeală strategică din partea Europei să renunțe la o sursă fiabilă și accesibilă de energie cu emisii reduse”, a afirmat ea într-un discurs susținut la un eveniment dedicat energiei nucleare, organizat la Paris, potrivit Reuters.

UE se baza pe energia nucleară pentru o treime din energia electrică în 1990, iar acum ponderea acesteia este de doar aproximativ 15%, a spus ea.

Uniunea Europeană își propune să stimuleze dezvoltarea reactoarelor nucleare mici, pentru a reduce dependența Europei de combustibilii fosili importați, a adăugat ea.

„Asistăm la o renaștere globală a energiei nucleare. Iar Europa dorește să facă parte din acest proces”, a declarat von der Leyen, anunțând o garanție de 200 de milioane de euro din partea UE pentru a stimula investițiile în dezvoltarea reactoarelor modulare mici.

Banii vor proveni din Sistemul de comercializare a emisiilor al UE, a spus ea.
„Vrem ca această nouă tehnologie să fie operațională până la începutul anilor 2030”, a spus ea.

Von der Leyen a afirmat că creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie cauzată de războiul din Orientul Mijlociu a fost o „amintire dură” a vulnerabilității Europei ca importator de combustibili fosili și a subliniat importanța creșterii producției de energie din surse regenerabile și reactoare nucleare.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de Univers în luna martie. Norocul și oportunitățile apar pe neașteptate!
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor