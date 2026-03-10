DN2L, drum strategic pentru conectivitatea zonei montane a Vrancei, a fost modernizat (P)

Lucrările au fost derulate de către o asociere care include compania românească Citadina 98 și includ soluții tehnice complexe, printre care două poduri noi, peste pârâurile Lepşuleţ şi Lepşa, dar şi 8 viaducte de coastă, plus alte lucrări de consolidare, hidrotehnice și de protecție a mediului, într-o zonă de relief dificil, predominant împădurită.

Proiectul de modernizare a acestui drum a fost inițiat încă din anul 2014. În mai 2017, Consiliul Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) aviza favorabil acest obiectiv de investiții. Pe 5 septembrie, în același an, un alt aviz favorabil venea de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDRAP), în ceea ce privește studiul de fezabilitate.

În cele din urmă, contractul pentru reabilitarea DN2L Soveja – Lepşa a fost semnat pe 27 iulie 2020, cu Asocierea Lemacons SRL – Citadina 98 SA – Trameco SA. Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor a fost semnat pentru o valoare de 126.778.219,70 lei, cu TVA.

Drumul Național DN2L Soveja – Lepşa este considerat obiectiv de interes național și reprezintă una dintre cele mai importante investiții rutiere din zona montană a județului Vrancea. Reabilitarea și modernizarea DN2L era inclusă în Strategia de dezvoltare a județului. Proiectul de infrastructură îmbunătățește conectivitatea între două zone turistice majore din județ: Lepșa și Soveja, dar are și o componentă economică semnificativă pentru transportul regional și pentru comunitățile locale.

Modernizarea Drumului Național DN2L Soveja – Lepşa a implicat lucrări complexe, ținând cont de faptul că traseul drumului străbate o zonă de munte, în mare parte împădurită, cu numeroase serpentine.

În cadrul proiectului, au fost construite:

2 poduri noi, peste pârâurile Lepşuleţ şi Lepşa

8 viaducte de coastă

92 de podețe casetate tip P2 (cu deschidere de 2 m)

5 podețe casetate tip D5 (cu deschidere de 5 m)

șanțuri și rigole betonate pe o lungime totală de 26km

suprafață carosabil de 120 mii metri pătrați

parapet de siguranta pe toată lungimea drumului (16 km)

ziduri de sprijin

lucrări de protecţie a mediului

lucrări hidrotehnice de amenajare a cursurilor de apă – şanţuri, rigole, podeţe pentru colectarea şi dirijarea apelor de la suprafaţa drumului

relocarea sau protejarea utilităţilor.

Reabilitarea și modernizarea Drumului Național DN2L Soveja – Lepşa va contribui la deschiderea economică a zonei monetane a Vrancei, într-o regiune cu potențial turistic și economic insuficient valorificat.

