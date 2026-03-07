UE analizează măsuri pentru reducerea prețurilor la energie și sprijinirea industriei

Scopul acestor măsuri este de a reduce presiunea asupra industriilor europene afectate de costurile ridicate ale energiei.

Documentul pregătit pentru o reuniune a comisarilor din cadrul Comisiei Europene arată că Bruxellesul caută soluții rapide pentru sprijinirea companiilor, după ce numeroase firme au avertizat că întâmpină dificultăți în competiția cu rivali din China și SUA.

Situația s-a agravat după creșterea recentă a prețurilor la petrol și gaze, provocată de conflictul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul.

Măsuri UE pentru reducerea prețurilor la energie, discutate înaintea summitului european

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că va prezenta opțiuni concrete liderilor europeni în cadrul unui summit programat pentru 19 martie.

Potrivit documentului analizat, Comisia explorează măsuri pentru reducerea prețurilor la energie care ar putea fi aplicate pe termen scurt pentru sectoarele și regiunile cele mai afectate, fără a submina obiectivele climatice pe termen lung ale Uniunii Europene.

Strategia UE urmărește în continuare tranziția către un sistem energetic mai ieftin și cu emisii reduse de carbon, însă oficialii europeni recunosc că această transformare necesită timp.

Documentul subliniază că eventualele modificări legislative nu ar produce efecte imediate, motiv pentru care ar putea fi necesare soluții temporare pentru următorii doi până la cinci ani.

Măsuri UE pentru reducerea prețurilor la energie prin reducerea taxelor și costurilor de rețea

Printre opțiunile analizate în cadrul acestor măsuri pentru reducerea prețurilor la energie se numără ajustarea taxelor naționale, a contribuțiilor și a tarifelor de rețea.

Potrivit documentului, costurile de rețea reprezintă aproximativ 18% din facturile la energie electrică ale industriei europene. În același timp, costurile asociate emisiilor de carbon reprezintă aproximativ 11% din totalul facturilor.

Comisia Europeană consideră că unele guverne nu utilizează pe deplin instrumentele deja disponibile pentru reducerea facturilor la energie ale companiilor. Printre aceste instrumente se numără ajutoarele de stat pentru compensarea costurilor legate de carbon sau contractele pentru diferență, care pot garanta consumatorilor industriali un preț stabil la electricitate.

Documentul avertizează că, în cazul unor perturbări suplimentare ale aprovizionării cu energie, Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să introducă măsuri, inclusiv politici menite să încurajeze reducerea consumului.

Un astfel de mecanism a fost deja utilizat în 2022, atunci când Rusia a redus drastic livrările de gaze către Europa, declanșând o criză energetică majoră.

Deocamdată, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a oferit un comentariu oficial cu privire la conținutul documentului.