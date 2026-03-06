UE schimbă regulile pentru produsele digitale. Experții au discutat la București cum vor fi aplicate

Experți din domeniul securității cibernetice, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai industriei tehnologice și ai mediului academic s-au reunit la București pentru a discuta modul în care vor fi aplicate noile reguli europene privind securitatea produselor digitale.

Conferința „CRA EUROPE 2026” a avut loc miercuri, la Parlamentul României, și a fost organizată de Consorțiul proiectului CYBERFORT, cu sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Evenimentul a adus împreună lideri instituționali de la nivel național și european, autorități de reglementare, furnizori de tehnologie și specialiști în securitate cibernetică.

Noile reguli cibernetice

Discuțiile s-au concentrat pe modul în care va fi aplicat noua legislație europeană (Cyber Resilience Act) care introduce cerințe mai stricte de securitate pentru produsele digitale vândute pe piața Uniunii Europene. Regulile urmăresc ca dispozitivele și serviciile digitale să fie concepute cu măsuri de securitate încă din faza de dezvoltare, nu doar corectate ulterior prin actualizări sau soluții suplimentare.

Potrivit organizatorilor, scopul conferinței a fost de a transforma prevederile legislative europene în recomandări practice pentru companii, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Sprijin pentru IMM-uri

Mihai Păun, fondator al I-EnergyLink, organizația care coordonează consorțiul proiectului CYBERFORT, a declarat că evenimentul a reprezentat o etapă importantă pentru proiect, deoarece „a facilitat discuții semnificative pentru evaluarea progresului, alinierea priorităților strategice și tehnice, precum și definirea în comun a următoarelor faze de implementare”.

El a subliniat că proiectul urmărește să sprijine companiile în adaptarea la noile cerințe europene: „Prin această inițiativă, CYBERFORT își consolidează angajamentul de a sprijini IMM-urile pentru a deveni pregătite, bine structurate și competitive în contextul noii legislații”.

Instrumente pentru companii

Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică – autoritatea națională responsabilă de securitatea cibernetică – au accentuat rolul cooperării dintre instituții și industrie pentru implementarea noilor reguli. „Succesul nostru se bazează pe o colaborare eficientă și un parteneriat solid între entități și experți din România și Cipru, care și-au dorit să contribuie la creșterea rezilienței cibernetice la nivel european”, a declarat managerul de proiect Mihaela Curcă.

Potrivit acesteia, companiile, în special IMM-urile, vor avea nevoie de instrumente și ghiduri practice pentru a respecta noile cerințe. „În contextul noii legislații, IMM-urile au nevoie de ghidaj practic, instrumente și modele de implementare”, a precizat Curcă.

Proiect România–Cipru, finanțat de UE

Proiectul CYBERFORT este finanțat de Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică prin Programul Europa Digitală și reunește opt organizații partenere din România și Cipru, implicate în dezvoltarea unor proiecte pilot în domenii precum energia, sectorul financiar, transportul maritim și serviciile cibernetice.

Organizatorii spun că interesul pentru aplicarea noilor reguli europene este în creștere, pe măsură ce securitatea produselor digitale devine o prioritate strategică pentru piața europeană și pentru protejarea utilizatorilor.