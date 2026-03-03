Volodimir Zelenski: Putin este un slab aliat al Iranului. Vorbește, dar nu acționează

Volodimir Zelenski a afirmat că speră ca operațiunea militară declanșată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului să rămână una limitată și să nu se transforme într-un război. De asemenea, președintele ucrainean a anunțat că este îngrijorat cu privire la o eventuală diminuare a sprijinului pentru Ucraina, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Riscurile privind sprijinirea Ucrainei

„Sper ca această criză iraniană să rămână o operațiune limitată și să nu se transforme într-un război lung; știm din experiență cât de sângeroasă riscă să fie. Americanii ar putea avea nevoie de ele (n.r. – arme), așa cum au avut anul trecut. La acea vreme, Israelul era sub atac iranian, iar programele de livrare a rachetelor către noi erau încetinite. Acest lucru nu s-a întâmplat încă astăzi, dar mă tem că se va întâmpla”, a spus Zelenski, într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, citat de Le Figaro.

Impactul asupra lanțului de aprovizinare al Rusiei și critici la adresa lui Putin

Cu toate acestea, Zelenski consideră că atacurile asupra Iranului reprezintă „o decizie bună”: „Iranienii produc o mulțime de arme pentru Rusia, inclusiv drone și rachete, dar cred că nu vor mai putea face acest lucru”.

În cadrul interviului, liderul de la Kiev a pus la îndoială determinarea Rusiei de a sprijini Iranul. „Putin este un aliat slab al iranienilor, așa cum a fost și pentru Siria lui Bashar al-Assad: în cele din urmă, i-a acordat doar azil. El s-ar putea să le fi returnat iranienilor o parte din armele primite, poate chiar aceleași drone Shahed pe care Moscova le produce acum în două fabrici sub licență de la Teheran. Vorbește, dar nu acționează”, a declarat Zelenski.

Privind reluarea discuțiilor diplomatice, președintele ucrainean a declarat că speră în continuare la organizarea acestora în format trilateral, însă evoluția situației din Orientul Mijlociu în pune sub semnul întrebării desfășurarea acestora la Abu Dhabi.

„Din cauza luptelor continue, nu putem confirma astăzi că întâlnirea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc”, a spus președintele ucrainean.