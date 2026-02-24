Patru ani de începutul „războiului de 3 zile al lui Putin”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu va „trăda” sacrificiile făcute pentru a obține o pace rapidă, susținând că Vladimir Putin „nu și-a atins obiectivele” și invitându-l pe președintele american Donald Trump să viziteze Ucraina „pentru a înțelege” realitatea războiului.

Marcarea a patru ani vine însă pe fondul unor tensiuni între aliații Ucrainei. Potrivit Reuters, speranțele europenilor de a aproba un nou pachet de sancțiuni și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev au fost din nou blocate de veto-ul Ungariei, în timp ce Budapesta și Bratislava acuză Ucraina că ar fi afectat deliberat tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba – acuzație respinsă de Kiev, care a invocat pagube produse de un atac rusesc.

Pe plan militar, războiul a devenit tot mai mult o confruntare de atriție, alimentată de drone și lovituri la distanță. AP notează că armata rusă, mai mare și mai bine echipată, a înregistrat în ultimul an câștiguri teritoriale foarte mici – „doar 0,79%” din teritoriul Ucrainei, potrivit estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). În ajunul marcării a patru ani, Ucraina a anunțat o rară reușită tactică: recucerirea a circa 400 km² și a opt localități pe un sector al frontului sudic, în regiunea Dnipropetrovsk, deși linia exactă a controlului rămâne, în multe zone, neclară.

Costurile umane rămân uriașe. Sute de mii de militari morți sau răniți de ambele părți și zeci de mii de civili ucraineni uciși, pe fondul bombardamentelor repetate cu rachete și drone. Pe componenta umanitară, ONU estimează că peste 10 milioane de persoane au nevoie de asistență și că peste 10 milioane rămân strămutate – 3,7 milioane în interiorul țării și aproape 6 milioane în afara ei – în timp ce atacurile asupra infrastructurii energetice continuă să lase comunități fără căldură și apă.

În capitală au sosit peste o duzină de oficiali europeni de rang înalt, într-un gest de susținere, inclusiv președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa, alături de mai mulți premieri și miniștri. În paralel, efortul diplomatic condus de SUA nu pare mai aproape de un compromis, iar disputa asupra teritoriilor rămâne centrală: Moscova insistă ca Ucraina să cedeze inclusiv partea rămasă din regiunea Donețk, în timp ce Kievul respinge cedarea de teritorii.

În plan economic, nota de plată a războiului crește: reconstrucția Ucrainei ar putea ajunge la aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, potrivit unei evaluări citate de AP, realizate de Banca Mondială împreună cu Comisia Europeană, ONU și guvernul ucrainean.

La patru ani de la început, „războiul de trei zile” a devenit un test de rezistență pentru Ucraina și pentru arhitectura de securitate europeană.