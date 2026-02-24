SUA aplică tarif global de 10% pentru majoritatea importurilor, în ciuda planului inițial de 15%

SUA au introdus marți o taxă suplimentară de 10% pentru toate mărfurile care nu sunt acoperite de scutiri, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal și Protecția Frontierelor al SUA (CBP), transmite Reuters.

Aceasta corespunde ratei anunțate inițial de președintele american Donald Trump, vineri, și nu celor 15% pe care le promisese o zi mai târziu.

Ca reacție la decizia Curții Supreme care a respins tarifele sale, justificate pe motive de urgență, Donald Trump a anunțat inițial un nou tarif global temporar de 10%. Sâmbătă, el a declarat că îl va majora la 15%.

Într-o notificare descrisă ca având scopul de a „oferi îndrumări cu privire la Proclamația prezidențială din 20 februarie 2026”, CBP a declarat că, în afară de produsele specificate ca fiind supuse scutirilor, importurile „vor fi supuse unei rate ad valorem suplimentare de 10%”.

Această măsură a creat confuzie în jurul politicii comerciale a SUA, fără a se oferi nicio explicație cu privire la motivul pentru care s-a utilizat rata mai mică.

Colectarea noilor tarife a început la miezul nopții, în timp ce tarifele anulate de Curtea Supremă au fost suspendate. Acestea variau anterior între 10% și 50%.

Legea secțiunii 122 permite președintelui să impună astfel de taxe pentru până la 150 de zile asupra oricărei țări pentru a corecta deficite „mari și grave” ale balanței de plăți și „problemele fundamentale ale plăților internaționale”.

Ordinul tarifar al lui Trump susținea că Statele Unite se confruntă cu un deficit grav al balanței de plăți, inclusiv un deficit comercial anual de 1,2 trilioane de dolari și un deficit de cont curent de 4% din PIB, dar și de o inversare a excedentului de venit primar al SUA.

Luni, Trump a avertizat țările să nu se retragă din acordurile comerciale recente, spunând că, în acest caz, va aplica taxe mult mai mari folosind alte prevederi legislative.

Reacțiile internaționale au venit rapid. Japonia a solicitat Statelor Unite să asigure că tratamentul în cadrul noului regim tarifar va rămâne la fel de favorabil ca în acordul existent.

Atât Uniunea Europeană, cât și Marea Britanie au afirmat că vor respecta termenii acordurilor comerciale deja convenite.