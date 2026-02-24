Mark Rutte cere sprijin pentru Ucraina „astăzi și în fiecare zi, până când vărsarea de sânge se va opri”, la patru ani de începutul Războiului din Ucraina

Mark Rutte a declarat că sprijinul occidental este necesar pentru Ucraina. „Acest sprijin este esențial. Ucraina are nevoie de mai mult, deoarece o promisiune de ajutor nu pune capăt războiului. Ucraina are nevoie de muniție astăzi și în fiecare zi până când vărsarea de sânge se va opri”, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, alături de ambasadorul Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, potrivit AFP.

Mark Rutte a reiterat condițiile necesare pentru o pace durabilă, subliniind că după încetarea focului, Ucraina trebuie să aibă o forță puternică și de garanții de securitate solide din partea partenerilor internaționali pentru a descuraja un nou conflict.

„Când luptele vor înceta în cele din urmă, pacea trebuie să fie susținută de forțe ucrainene capabile să apere și să descurajeze, și cu garanții de securitate eficiente din partea partenerilor Ucrainei – Europa, Canada și Statele Unite. Nu poate exista pace adevărată în Europa fără o pace reală în Ucraina”, a mai spus Rutte, adăugând: „Aceasta a fost o iarnă sumbră pentru Ucraina, dar există speranță și ajutor la îndemână”.

La rândul său, Alyona Getmanchuk a transmis oficialilor NATO că tot sprijinul militar acordat „nu numai că salvează vieți, ci consolidează poziția Ucrainei la masa negocierilor”.