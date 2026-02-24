Guvernul din Hong Kong protestează față de confiscarea a două porturi pe care le controla pe Canalul Panama

Biroul pentru Comerț și Dezvoltare Economică din Hong Kong a declarat într-un comunicat că a depus „proteste aspre” la consulatul Panama, adăugând că și-a exprimat o puternică opoziție și nemulțumire și că „va sprijini cu fermitate drepturile și interesele legitime ale corporațiilor din Hong Kong în străinătate”,potrivit AP.

Porturile situate la gura și coada Canalului Panama, care sunt operate de o filială a CK Hutchison din 1997, au fost implicate într-o dispută legală după ce au fost prinse în mijlocul competiției dintre SUA și China pentru influență în regiune. Porturile au devenit centrul atenției globale după ce președintele american Donald Trump a acuzat China că „administrează Canalul Panama”.

Hong Kong a pierdut controlul, China a intervenit

Guvernul Panama a preluat luni controlul asupra celor două porturi, după ce Curtea Supremă a țării a anulat o lege care aproba contractul de concesiune pentru Compania Porturilor Panama, o filială a CK Hutchison. Această hotărâre a lipsit portul de temeiul juridic pentru operațiunile sale, iar compania inițiază acum proceduri de arbitraj împotriva țării.

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a intervenit, de asemenea, marți. „China va proteja cu fermitate drepturile și interesele legitime și legale ale companiei”, a declarat purtătorul de cuvânt Mao Ning într-o conferință de presă zilnică.

Directorul porturilor Autorității Maritime din Panama a declarat, într-o conferință de presă, că agenția „a preluat posesia porturilor sale și va garanta continuitatea operațiunilor”. El a adăugat că consiliul de administrație al entității va aproba un plan de operare tranzitorie de până la 18 luni, până la selectarea operatorilor pe termen lung.

„Confiscarea nu a fost o expropriere”

Ulterior, într-un mesaj televizat către națiune, președintele José Raúl Mulino a declarat că confiscarea nu a fost o expropriere, dar guvernul va păstra controlul asupra porturilor „până când valoarea lor reală va fi determinată pentru acțiuni corespunzătoare”. De asemenea, el a asigurat că „tot ce s-a făcut nu a fost împotriva nimănui, ci în conformitate cu legea”, referindu-se la contestațiile din partea companiei și a guvernului chinez.

Porturile urmează să fie vândute și în cadrul unei înțelegeri încheiate de CK Hutchison cu un grup de cumpărători, inclusiv Blackrock, după ce Trump a început anul trecut să pună presiune pe Panama pentru a reduce influența chineză.