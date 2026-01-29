Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari. Nu e Spania

Grecia este cea mai bună țară europeană în care pensionarii se pot muta în 2026. Concluzia aparține raportului anual realizat de International Living, citat de Express.

Studiul a analizat 195 de țări din întreaga lume. Criteriile evaluate au inclus costul vieții, cerințele de viză, asistența medicală și clima.

Grecia oferă un climat cald și o comunitate vibrantă de expatriați. Pot închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare cu doar 900 de lire sterline pe lună.

Țara mediteraneană combină costuri de trai reduse cu un sistem de sănătate de calitate. Pensionarii pot plăti aproximativ 220 de lire sterline pe lună pentru servicii medicale private.

Sistem de sănătate mixt – public și privat

Potrivit International Insurance, sistemul de sănătate din Grecia are atât un sistem public, cât și furnizori privați de servicii medicale. Serviciile private oferă îngrijiri „constant de bună calitate”.

„Există un număr mare de medici specialiști raportat la populație”, precizează raportul. Îngrijirea medicală de urgență de bază este gratuită pentru toată lumea, chiar și pentru străini.

Farmaciile, clinicile cu program prelungit și centrele de sănătate comunitare oferă mai multe opțiuni de îngrijire. În orașele mici și pe insulele îndepărtate, farmaciile sunt echipate pentru a oferi multe servicii medicale. Acestea pot ajuta inclusiv în caz de urgențe minore.

Panama, pe locul doi în clasament

A doua cea mai bună țară în care să vă mutați în 2026 este Panama. Această țară din America Centrală oferă o comunitate activă de expatriați.

Există opțiunea de asistență medicală publică sau privată. Sistemul privat oferă facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Factorii care contează pentru pensionari

Raportul International Living examinează toate elementele principale pentru pensionarii care vor să se mute în străinătate. Costul vieții este un factor esențial.

Cerințele de viză reprezintă un alt criteriu important. Cât de ușor este pentru expatriați să se mute într-o țară influențează decizia finală.

Asistența medicală joacă un rol crucial pentru pensionari. Accesul la servicii medicale de calitate și costurile pentru aceste servicii sunt evaluate în detaliu.

Clima țării completează tabloul. Un mediu plăcut și condiții meteorologice favorabile contribuie la calitatea vieții.

De ce Grecia depășește Spania

Grecia a reușit să depășească destinații tradiționale precum Spania în preferințele pensionarilor. Combinația dintre costuri reduse, sistem medical de calitate și climat mediteranean face diferența.

Spania rămâne o opțiune populară pentru pensionarii europeni. Dar Grecia oferă un raport calitate-preț superior pentru majoritatea criteriilor evaluate.

Pensionarii care aleg Grecia beneficiază de o comunitate internațională deja formată. Integrarea în societatea locală este facilitată de prezența numeroșilor expatriați.

Sistemul de sănătate mixt permite pensionarilor să aleagă între servicii publice gratuite și facilități private la prețuri accesibile. Această flexibilitate reprezintă un avantaj major față de alte destinații europene.