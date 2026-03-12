Finlanda se apără singură de decenii. De ce Europa nu a copiat încă modelul

Invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, cu scepticismul său față de NATO, au transformat Finlanda dintr-o curiozitate geopolitică într-un reper obligatoriu pentru Occident.

Rovajärvi, cel mai mare poligon de tragere din Europa de Vest, situat în inima Laponiei, găzduiește acum trupe NATO din mai multe țări. Rovaniemi va deveni sediul multinațional al Forțelor Terestre Avansate NATO în nordul Finlandei. Recruții finlandezi născuți după 11 septembrie trag cu tancuri germane în carcasele înghețate ale tancurilor sovietice. Istoria și prezentul se suprapun, iar miza nu ar putea fi mai mare.

Finlanda apărare: o frontieră închisă și o memorie lungă

La 20 de minute nord-est de satul Salla din Laponia, ruta 82 se oprește la o poartă cu lanțuri. Dincolo se întinde Rusia. Trecerea, folosită cândva pentru benzină ieftină, a fost închisă în 2023.

Motivul: Moscova a transformat migrația într-o armă de război hibrid. Finlanda nu a uitat lecția. Orașul original Salla se afla chiar dincolo de acea poartă. Stalin l-a luat după invazia sovietică din al Doilea Război Mondial. O viață mai târziu, Rusia presează din nou un vecin mai mic.

De ce Finlanda nu a așteptat niciodată să fie salvată

Abandonată de Marea Britanie și Franța în 1939, Finlanda a supraviețuit cultivând autosuficiența. Această mentalitate nu a dispărut nici după apropierea de Occident. Fostul șef al serviciilor de informații militare, Pekka Toveri, descrie o națiune care „a privit spre est timp de 109 ani fără să clipească”. Aderarea la NATO în aprilie 2023 nu a schimbat această filosofie. A confirmat-o.

Societatea finlandeză, organizată în jurul apărării

Serviciul militar obligatoriu și adăposturile de apărare civilă nu sunt relicve istorice în Finlanda. Sunt realități funcționale. „Du-te într-un bar și strigă: cine știe să tragă cu o armă antitanc? Toți bărbații se vor ridica în picioare”, spune Oskari Jaakkola, rezervist și director executiv al unui startup finlandez. Companiile locale formează rezerve industriale proprii. Preșcolarii sunt instruiți să identifice dezinformarea online. Finlanda apărare înseamnă o societate întreagă, nu doar o armată.

Ce aduce Finlanda în NATO pe care alții nu pot oferi

Forțele armate finlandeze, inclusiv rezerviștii, le depășesc numeric pe cele ale Germaniei sau Regatului Unit. Cheltuielile pentru apărare pe cap de locuitor sunt aproape duble față de media europeană. În Arctică, unde schimbările climatice deschid noi rute maritime și resurse strategice, Finlanda are experiență militară și prezență fizică pe care puțini aliați le pot egala. Un maior american vizitând o bază canadiană arctică a rezumat situația simplu: „De ce nu mergem în Finlanda să vedem ce fac și să facem la fel?”

Europa, elevul care nu și-a făcut temele

Costul financiar al reînarmării Europei este enorm, dar realizabil. Mult mai greu de replicat sunt structurile culturale și instituționale pe care Finlanda le-a construit în decenii. Europa nu a avut până acum concentrarea necesară. Eșecul de a învăța aceste lecții nu riscă doar securitatea unor națiuni individuale. Riscă sfârșitul proiectului european ca atare, avertizează sursa Bloomberg Opinion.