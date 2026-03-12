De ce eliberarea istorică a rezervelor de petrol ar putea avea efect limitat asupra creșterii prețurilor

Petrolul Brent, referința internațională, a crescut cu aproximativ 15% după ce miercuri, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat planuri de a elibera 400 de milioane de barili pentru a stabiliza prețurile pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Israel cu Iranul, scrie Al Jazeera.

Prețul petrolului s-a situat la aproximativ 100 de dolari pe baril joi, în creștere cu peste 35% față de nivelul înregistrat înainte de începerea războiului.

Deși eliberarea stocurilor de către AIE poate oferi o oarecare ușurare pe termen scurt, aceasta va avea probabil un efect minim asupra scăderii prețurilor dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne efectiv închisă, potrivit analiștilor de piață.

„Nu este o soluție miraculoasă care să rezolve totul. Trebuie să rezolvi problema de bază. Piețele tranzacționează pe baza așteptărilor, iar până acum acestea sunt îngrijorătoare”, a declarat Maksim Sonin, un director din domeniul energiei, membru al Centrului pentru Combustibilii Viitorului al Universității Stanford.

Traficul prin strâmtoarea, care este mărginită de Iran, Oman și Emiratele Arabe Unite, s-a oprit efectiv pe fondul amenințărilor Teheranului împotriva transportului maritim în regiune, blocând aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat miercuri că nu va permite „nici măcar un litru de petrol” să treacă prin această cale navigabilă și că lumea ar trebui să se aștepte la o creștere a prețului petrolului la 200 de dolari pe baril.

Cel puțin cinci nave comerciale au fost atacate miercuri în regiune, inclusiv două petroliere în portul irakian al-Faw.

Donald Trump a transmis mesaje contradictorii cu privire la durata războiului cu Iranul, afirmând pe rând că acesta se va încheia „foarte curând” și că forțele americane încă nu au „câștigat suficient”.

„Ușurare temporară”

Prețurile petrolului au cunoscut fluctuații semnificative în ultimele zile, pe fondul temerilor legate de o perioadă prelungită de turbulențe în sectorul energetic global.

Prețul țițeiului Brent a urcat luni până la 119 dolari, apoi a scăzut marți sub 80 de dolari, după ce secretarul american al Energiei, Chris Wright, a afirmat în mod eronat că Marina SUA a escortat un petrolier prin strâmtoare.

Deși eliberarea rezervelor strategice de către AIE are o amploare istorică, aceasta urmărește să acopere temporar un deficit masiv – și în creștere rapidă.

În circumstanțe normale, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol trec zilnic prin strâmtoare.

După 12 zile de război, deficitul global depășește deja 200 de milioane de barili – mai mult de jumătate din cantitatea pe care AIE intenționează să o elibereze.

Există, de asemenea, constrângeri privind rapiditatea cu care cele 32 de țări membre ale AIE vor putea furniza noi aprovizionări pe piață.

JPMorgan a estimat că, pe baza precedentelor din trecut, țările membre ale AIE ar putea să-și mărească producția cu cel mult 1,2 milioane de barili pe zi – o fracțiune din volumul zilnic care a trecut prin strâmtoare.

În anunțul său de miercuri, AIE nu a furnizat un calendar exact pentru eliberare, afirmând că va oferi detalii suplimentare în timp util.

Deși IEA coordonează eliberarea stocurilor internaționale în valoare totală de aproximativ 1,8 miliarde de barili, rezervele sunt deținute și gestionate de fiecare țară membră în parte.

Departamentul Energiei al SUA a declarat miercuri că va elibera partea sa din rezerve – în valoare totală de 172 de milioane de barili – începând de săptămâna viitoare. Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că guvernul său va începe să elibereze 80 de milioane de barili încă de luni.

„Istoria arată că prețurile pot crește din nou brusc”

„Dacă cele aproximativ 400 de milioane de barili din rezervele strategice discutate îi conving pe comercianți că oferta poate satisface cererea pe termen scurt, acest lucru poate calma prețurile pentru o perioadă. Dar dacă perturbările persistă și piața începe să se îndoiască că oferta de înlocuire este suficientă, istoria arată că prețurile pot crește din nou brusc”, a declarat Chad Norville, președintele publicației de specialitate Rigzone.

IEA a coordonat eliberarea rezervelor în cinci ocazii anterioare, cu rezultate variate.

După ce IEA a anunțat planurile de a elibera 60 de milioane de barili la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, prețurile petrolului au crescut aproape imediat cu aproximativ 20%, ajungând la 113 dolari pe baril, deși prețurile s-au redus treptat în lunile următoare.

În schimb, eforturile IEA de a stimula aprovizionarea în perioada premergătoare Războiului din Golf din 1991 au fost larg recunoscute ca aducând stabilitate pe piață, prețurile scăzând cu aproximativ o treime a doua zi după ce SUA au început atacurile aeriene asupra Irakului.