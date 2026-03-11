Prețul petrolului rămâne instabil pe fondul planurilor AIE de eliberare a rezervelor strategice

Prețul petrolului Brent a crescut miercuri cu 11 cenți sau 0.13%, până la 87.91 dolari pe baril, în timp ce cotația West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 7 cenți sau 0.08%, ajungând la 83.52 dolari pe baril, notează Reuters.

Schimbările de pe piață se înregistrează după ce Agenția Internațională pentru Energie a anunțat că ia în considerare cea mai importantă eliberare de petrol din rezervele strategice.

Planul AIE ar depăși acțiunea de deblocare a 182 de milioane de barili în 2022 pentru a combate efectele începerii Războiului din Ucraina.

În același timp, războiul din Orient rămâne un aspect central în determinarea valorii petrolului. Pe de o parte SUA anunță că loviturile aeriene lansate marți de Statele Unite și Israel asupra Iranului au fost cele mai intense de la începutul războiului, dar și că elimină mine marine din Strâmtoarea Hormuz.

Anterior, președintele Trump a afirmat că războiul cu Iran se apropie de final, însă Garda Revoluționară Islamică a replicat, susținând că „Iranul va decide când se va termina războiul” și că în cazul continuării acțiunilor ofensive, Teheranul va bloca Strâmtoarea Hormuz: „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.