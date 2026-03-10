Clasamentul inovării în 2025: Două regiuni atacă poziția de lider deținută de București-Ilfov

Potrivit ANC, regiunile care prezintă performanțe notabile în clasamentul inovării pentru anul 2025 sunt Nord-Vest și Nord-Est. Performanța acestora a condus la reducerea ecartului între regiunea Bucureşti-Ilfov care rămâne pe primul loc în clasamentul inovării și grupul celorlalte regiuni.

Pe prima poziție a clasamentului rămâne București–Ilfov cu un scor de 65,20), însă barometrul evidențiază o dinamică importantă în rândul celorlalte regiuni.

Nord-Vest își consolidează locul al doilea, cu un scor de scor 50,60, iar Nord-Est urcă pe poziția a treia (scor 43,65), înregistrând una dintre cele mai semnificative evoluții față de analiza precedentă.

Regiunea Vest (scor 38,63) se menține în prima parte a clasamentului, cu poziția patru, în timp ce regiunea Centru (scor 37,42) înregistrează o coborâre în clasament de pe a treia pe a cincea poziție. Regiunile Sud-Est (scor 25,62), Sud-Muntenia (scor 17,51) și Sud-Vest Oltenia (scor 16,97) păstrează locurile din ediția anterioară, respectiv locurile șase, șapte și opt.

Redistribuire a perfomanței la nivel teritorial

„Rezultatele indică o redistribuire graduală a performanței inovării la nivel teritorial, influențată de investițiile în cercetare, cooperarea dintre mediul academic și cel economic și capacitatea regiunilor de a valorifica rezultatele cercetării în economie”, arată ANC.

În cadrul cercetării a fost analizată performanța regională pe baza a 48 de indicatori de inovare, grupați în patru factori principali: resurse umane pentru activitatea cercetare-dezvoltare, cheltuieli pentru inovare şi disponibilitatea către activități de inovare în cooperare, întreprinderi inovatoare și efectele economice ale introducerii inovațiilor pe piață în cifra de afaceri și proprietate intelectuală.