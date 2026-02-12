RAR: Peste o treime dintre vehiculele verificate în trafic în 2025 aveau deficiențe tehnice majore

În cursul anului 2025 au fost verificate tehnic în trafic 92.219 vehicule la nivel național, iar în urma controalelor, 38.5% dintre mașinile oprite au fost declarate neconforme, din cauza unor deficiențe tehnice.

Cele mai frecvente probleme identificate au fost la instalația electrică de iluminare și semnalizare (24.11%), emisiile poluante (20.46%), punți, jante, anvelope și suspensie (10.32%), vizibilitate (10.15%), precum și la șasiu și elementele atașate acestuia (9.22%). În plus, 4.21% dintre mașini prezentau deficiențe la sistemul de frânare, iar 1,4% probleme la sistemul de direcție.

Aproximativ 1.8% dintre vehiculele verificate aveau probleme legate de inspecția tehnică periodică, fiind vorba de ITP-uri false, expirate sau anulate.

Inspectorii RAR au identificat deficiențe legate de poluare la 6.064 de vehicule, iar în 4.697 de cazuri s-a stabilit că mașinile prezentau un pericol iminent de accident, prin „defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete”.

„În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate”, se mai arată în comunicat.

În București și Ilfov, inspectorii au verificat 6.167 de vehicule. În urma verificărilor, 68.2% prezentau neconformități tehnice sau probleme legate de documente, iar 18% au fost considerate un pericol iminent de accident.

Deficiențe privind poluarea au fost constatate în 17,5% din cazuri, probleme de identificare la 5,5%, iar ITP fals, expirat sau anulat la 3,3% dintre mașinile controlate.

„În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră în această regiune au fost aplicate 3.394 de amenzi contravenționale și au fost retrase 3.032 de certificate de înmatriculare”, potrivit RAR.