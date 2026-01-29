Furtună în Portugalia, ultimul bilanț: cinci morți și 450.000 de locuințe, încă fără curent electric

Acest nou număr de morți a fost confirmat pentru AFP de un purtător de cuvânt al Autorității Naționale de Protecție Civilă (ANPEC), potrivit Le Figaro. A cincea victimă, al cărei deces a fost anunțat joi, a fost un bărbat în vârstă de 34 de ani care a murit în municipalitatea Marinha Grande (centrul Portugaliei) „din cauza vremii severe”, potrivit agenției de Protecție Civilă, care nu a oferit mai multe detalii.

Printre celelalte decese înregistrate, sunt persoane care au fost ucise de căderile de copaci și structuri metalice, în timp ce o alta a fost găsită în stop cardiac pe un șantier. „Aproape 450.000 de clienți” erau încă fără curent electric dimineața devreme, în principal în centrul țării, potrivit E-redes, operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice.

Majoritatea locuințelor și instituțiilor afectate se află în districtul Leiria (centrul Portugaliei), unde furtuna a provocat pagube semnificative rețelei feroviare, inclusiv stâlpi și linii electrice de înaltă tensiune doborâți, încetinind reparațiile, potrivit presei locale. Serviciul feroviar a rămas suspendat pe mai multe linii, inclusiv linia Lisabona-Porto (nordul Portugaliei) pentru trenurile de lungă distanță, din cauza perturbărilor legate de vreme, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate Portugheze (CP), care a suspendat vânzarea biletelor pentru aceste trenuri.

Școli închise în centrul Portugaliei

Mai multe școli din centrul țării au rămas închise din motive de siguranță, a explicat municipalitatea Castelo Branco. Pompierii din Leiria au efectuat zeci de intervenții joi dimineață „legate de inundații minore” și „daune la acoperișuri” cauzate de furtună, a declarat adjunctul comandantului regional Ricardo Costa pentru agenția de știri Lusa. „Locuitorii cer ajutor pentru că continuă să plouă, chiar dacă nu este foarte puternic, dar provoacă multe pagube locuințelor”, a adăugat el.

Furtuna Kristin a adus averse abundente și rafale de vânt, atingând vârfuri de 178 km/h, și a provocat pagube extinse. Guvernul portughez, într-un comunicat, a descris furtuna drept „un fenomen meteorologic extrem care a provocat pagube semnificative în mai multe părți ale țării”.