Furtuna Kristin face ravagii în Portugalia: doi morți și sute de mii de oameni fără curent

Ploile torențiale și vânturile violente care au lovit Portugalia în noaptea de marți spre miercuri au provocat cel puțin două decese și pagube importante, în special în regiunea Lisabonei și în centrul țării, potrivit serviciilor de urgență, citate de Le Figaro.

Furtuna Kristin a adus averse puternice și rafale de vânt de până la 150 km/h, care au dus la căderi de copaci, inundații și alunecări de teren. De la miezul nopții până la primele ore ale dimineții, echipele de intervenție au fost solicitate să intervină la aproximativ 1.500 de incidente.

850.000 de gospodării fără electricitate

O persoană și-a pierdut viața în orașul Vila Franca de Xira, în apropiere de Lisabona, după ce un copac smuls de vânt a căzut peste autoturismul în care se afla. „Mașina a fost lovită de un arbore doborât de furtună”, au transmis serviciile de protecție civilă. O a doua victimă a murit la Monte Real, localitate din centrul Portugaliei, în urma prăbușirii unei „structuri metalice”.

Guvernul portughez a descris furtuna drept „un eveniment climatic extrem, care a provocat pagube semnificative în mai multe zone ale teritoriului”. În primele ore ale zilei de miercuri, aproximativ 850.000 de gospodării și instituții rămăseseră fără electricitate.

Trafic blocat și școli închise

Și traficul rutier a fost grav afectat. Mai multe drumuri au fost închise sau parțial blocate, inclusiv principala autostradă care leagă Lisabona de nordul Portugaliei. Circulația feroviară a fost, de asemenea, perturbată în mai multe regiuni ale țării.

Din cauza condițiilor meteo extreme, mai multe autorități locale au decis închiderea școlilor ca măsură de siguranță. Decizia a fost luată în special în zonele afectate de vântul puternic și de drumurile blocate de copaci sau inundații. La Figueira da Foz, pe coasta din centrul Portugaliei, rafalele violente au doborât o roată panoramică, instalată într-un parc de agrement.

Portugalia a fost afectată în ultimele zile de furtuni succesive. La sfârșitul săptămânii trecute, un bărbat a murit după ce a fost luat de ape, în timp ce încerca să traverseze cu mașina un râu.

Furtuna Kristin și-a continuat deplasarea spre est și a ajuns miercuri dimineață în Spania, unde a provocat ninsori abundente, inclusiv la Madrid. Autoritățile spaniole au cerut populației să evite „deplasările inutile”.