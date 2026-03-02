Prima pagină » Sport » Naționala de baschet masculin a României caută revanșa în fața Portugaliei în Pitești Arena

Naționala de baschet masculin a României joacă luni în Pitești Arena împotriva Portugaliei, în fața căreia a pierdut vineri, în calificarile pentru FIBA World Cup 2027.
Foto: Federația Română de Baschet
Cosmin Pirv
02 mart. 2026, 08:03, Sport

Naționala a cedat vineri, 27 februarie, în deplasarea de la Coimbra cu 82-99.

Luni, de la ora 19.00, tricolorii pot să își ia revanșa în meciul programat cu Portugalia, în fața propriilor superteri, în Pitești Arena.

În grupa B a calificărilor, Portugalia, Grecia și Muntenegru au fiecare un bilanț de câte două victorii și o înfrângere, în timp ce România este pe ultimul loc cu trei înfrângeri.

În meciul din Portugalia, Bogdan Nicolescu a fost omul meciului pentru România, cu 25 de puncte, 6 recuperări și un indice al eficienței de 27. Emanuel Cățe a încheiat cu 12 puncte, Mihai Măciucă tot cu 12 puncte, iar Daron Russell a adăugat 9 puncte.

