Unirea Slobozia-Rapid București este ultimul meci din etapa a 29-a a Superligii. Partida este programată luni de la ora 19.30.
Unirea Slobozia-Rapid București încheie luni etapa a 29-a a Superligii
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
02 mart. 2026, 07:19, Sport

Ialomițenii au pierdut opt dintre precedentele nouă partide disputate în campionat pe teren propriu, interval în care au bifat acasă un singur succes, în 7 februarie 2026, Unirea – Farul 2-1.

De cealaltă parte, șapte victorii, patru remize și doar trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în ediția curentă din postura de vizitatori, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori și de fiecare dată s-au impus giuleștenii.

Iată rezultatele înregistrate în această etapă:

Hermannstadt-FC Botoșani 3-1
U Cluj-Oțelul Galați 4-0
Universitatea Craiova-Metaloglobus 2-1
Farul-CFR Cluj 1-2
Petrolul-Csikszereda 1-1
Dinamo-FC Argeș 0-1
UTA-FCSB 2-4.

