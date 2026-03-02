Unirea Slobozia-Rapid București încheie luni etapa a 29-a a Superligii

Ialomițenii au pierdut opt dintre precedentele nouă partide disputate în campionat pe teren propriu, interval în care au bifat acasă un singur succes, în 7 februarie 2026, Unirea – Farul 2-1.

De cealaltă parte, șapte victorii, patru remize și doar trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în ediția curentă din postura de vizitatori, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori și de fiecare dată s-au impus giuleștenii.

Iată rezultatele înregistrate în această etapă:

Hermannstadt-FC Botoșani 3-1

U Cluj-Oțelul Galați 4-0

Universitatea Craiova-Metaloglobus 2-1

Farul-CFR Cluj 1-2

Petrolul-Csikszereda 1-1

Dinamo-FC Argeș 0-1

UTA-FCSB 2-4.